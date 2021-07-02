02 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara atağı! Marcus Ingvartsen...

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi. Teknik Direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği futbolcunun Marcus Ingvartsen olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar yıldız isim için kulübü ile pazarlıklara başladı. (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara atağı! Marcus Ingvartsen...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.07.2021

Savaşçı bir 10 numara arayan Galatasaray rotasını Almanya'ya kırdı. Cimbom, Bundesliga'da Union Berlin forması giyen Marcus Ingvartsen'e talip oldu. Teknik Direktör Fatih Terim'in bizzat istediği isimler arasında bulunan 25 yaşındaki Danimarkalı maestro, kulübüyle sözleşmesinin son senesine girdi. 3.5 milyon euro piyasa değeri bulunan oyuncu için 2 milyon euro bütçe ayıran sarı-kırmızılı takım, Alman ekibiyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara atağı! Marcus Ingvartsen...

UNION BERLIN YERİNE GENKI'Yİ ALDI

10 numara bölgesini Hannover 96'dan transfer ettiği Genki Haraguchi ile güçlendiren Union Berlin'in, Ingvartsen'in satışına izin vermesi bekleniyor. Fotomaç'ın haberine göre; Futbolcuyu bir an önce ikna etmek için Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak. sol ayağını kullanan 1.87 boyundaki İngvartsen, güçlü fiziğine rağmen ince bileklere sahip. Geçen sezon Union'da 31 maça çıkan Danimarkalı yıldız, 3 gol atarken, 7 de asist yaptı. Tüm sezon boyunca sadece 4 kez sarı kart gören İngvartsen, sakatlığı dolayısıyla 5 maç kaçırdı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da Marcao krizi! Menajerinden flaş talep... G.Saray'da Marcao krizi! Menajerinden flaş talep...
Ünlü gazeteci açıkladı! Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a geliyor Ünlü gazeteci açıkladı! Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a geliyor
G.Saray'da Halil Dervişoğlu gelişmesi! Kamptan sonra... G.Saray'da Halil Dervişoğlu gelişmesi! "Kamptan sonra..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör