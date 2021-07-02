UNION BERLIN YERİNE GENKI'Yİ ALDI



10 numara bölgesini Hannover 96'dan transfer ettiği Genki Haraguchi ile güçlendiren Union Berlin'in, Ingvartsen'in satışına izin vermesi bekleniyor. Fotomaç'ın haberine göre; Futbolcuyu bir an önce ikna etmek için Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak. sol ayağını kullanan 1.87 boyundaki İngvartsen, güçlü fiziğine rağmen ince bileklere sahip. Geçen sezon Union'da 31 maça çıkan Danimarkalı yıldız, 3 gol atarken, 7 de asist yaptı. Tüm sezon boyunca sadece 4 kez sarı kart gören İngvartsen, sakatlığı dolayısıyla 5 maç kaçırdı

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