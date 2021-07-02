Son dakika transfer haberleri... Fatih Terim yönetiminde gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak henüz imzalar atılmadı. Bunun sebebi ise mernajerlik ücreti. İşte detaylar.. (GS transfer haberi)

Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas, vakit kaybetmeden Florya'ya Fatih Terim'i getirmişti. Transfer çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, oyuncuları PSV Eindhoven maçına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Listedeki isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz'dı... Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Keçiörengücü'nün genç yıldızı Barış Alper Yılmaz ile el sıkışılmasına rağmen menajerinin istediği yüksek komisyon bedeli yüzünden şu ana kadar imza atılmadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Barış Alper Yılmaz 23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'de doğdu. Kariyerine Rize Özel İdare Spor'da başlayan genç futbolcu, 2017 yılında Ankara Demirspor'a transfer oldu. 21 yaşındaki hücum oyuncusu 2020 yılında dikkatleri üzerine çektiği Ankara Keçiörengücü'nün yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Keçiörengücü'nde 34 maça çıkan Barış Alper, 8 gol ve 5 asist yaparak yıldızını parlattı. Türkiye Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen genç yıldız adayı, sol kanat mevkisinin haricinde, santrfor ve sağ kanat bölgelerinde görev alabiliyor.

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