8 NUMARA: GEDSON, PAULINHO, MOHAMED ALİ

Gedson ve Paulinho 8 numara için favori adaylar. Gedson'un yeniden kiralanması için Benfica'yla görüşülüyor. Terim de Rui Costa üzerinden transferi bitirmeye çalışıyor. Paulinho'nun bonservisi elinde ancak talibi çok olduğu için bu oyuncu için çok acele edilmiyor. Esperance'ten Mohamed Ali Ben Romdhane de diğer aday...