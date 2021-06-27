Son dakika transfer haberleri: 2021-2022 model Galatasaray yükleniyor! Fatih Terim istedi yönetim kolları sıvadı
Galatasaray'da başkan ve teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hız verildi. 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, takviyeleri bir an önce takıma monte edip adaptasyonu sağlamak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim de transfer raporunu yönetime sunarken, önceliği 4 bölgeye verdi. İşte Aslan'ın listesindeki o oyuncular... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da transfer seferberliği başladı. Burak Elmas'ın seçilmesiyle yeni bir sayfa açan Cimbom'da planlar Avrupa ve ligde başarı üstüne yapılıyor. Teknik direktör Fatih Terim forvetten savunmaya hazırladığı bol alternatifli listesini yönetime sunarken, transfer komitesi, Elmas'ın seçim öncesi verdiği "11 günde transferleri tamamlayacağız" sözünü yerini getirebilmek var gücüyle çalışıyor.
Tabii 20 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçı da göz önünde bulunduruluyor. Yepyeni ve iddialı bir kadro ile sezona girmek isteyen Galatasaray'da öncelik 10 ve 8 numara ile sol bek ve kanat transferinde...
Ardından stoper ve santrfor transferleri tamamlanacak. Fotomaç'ın haberine göre; Fatih Terim'in istediği ve Galatasaray yönetiminin görüştüğü oyuncular:
10 NUMARA: THIAGO ALMADA
Fatih Terim, Thiago Almada (Velez Sarsfield) ya da Jesper Lindström (Brondby) gibi bir 10 numara hayal ediyor. İki oyuncu için de bastırılıyor. Bonservisi elinde olan Alex Teixeira ile Steaua Bükreş'ten Olimpiu Morutan da tecrübeli hocanın, istediği futbolcular arasında...
8 NUMARA: GEDSON, PAULINHO, MOHAMED ALİ
Gedson ve Paulinho 8 numara için favori adaylar. Gedson'un yeniden kiralanması için Benfica'yla görüşülüyor. Terim de Rui Costa üzerinden transferi bitirmeye çalışıyor. Paulinho'nun bonservisi elinde ancak talibi çok olduğu için bu oyuncu için çok acele edilmiyor. Esperance'ten Mohamed Ali Ben Romdhane de diğer aday...
KANAT: ADAM OUNAS, HENRY ONYEKURU, BARIŞ ALPER YILMAZ
Henry Onyekuru transferinin sonuçlanması için büyük çaba harcanıyor. En büyük avantaj Nijeryalı oyuncunun, Galatasaray'da oynamak istemesi... 4.3 milyon euro'luk satın alma bedeli aşağıya çekilmesi için uğraşılıyor. Napoli'den Adam Ounas ile Keçiörengücü'den Barış Alper Yılmaz da yerli aday...
SOL BEK: EZGJAN ALIOSKI, VAN AANHOLT, ALEX MORENO
İlk transferin Ezgjan Alisoki olması bekleniyordu. Ancak Leeds'in sözleşmesini yenilemek için devreye girmesi işleri biraz karıştırdı. Terim'in istediği oyuncular arasında Hollandalı Van Aanholt ve Real Betis'ten Alex Moreno da bulunuyor.
STOPER: KAAN AYHAN
Luyindama'nın satılması planlanıyor. Sassuolo'dan Kaan Ayhan transfer listesinin ilk sırasında... Kaan bu kez Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Arnhem Vitesse'den Richiedly Bazoer ile Velez'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Luis Abram için de görüşmeler yapılıyor.
SANTRFOR: HALİL DERVİŞOĞLU
Falcao ve Diagne'ye kulüp aranıyor. Ancak onlar gidene kadar yabancı bir isim düşünülmüyor. Yerli olarak Halil Dervişoğlu ilk sırada... Kiralanması için Brentford ile görüşülüyor. Ayrıca Gaziantep'in genç santrforu Muhammet Demir de adaylar arasında...
SIRA ARDA VE EMRE'DE
Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim; Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzatırken, bonservisleri elinde olan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosunda katmıştı. Yeni yönetimin, idmanlara çıkan Arda Turan ile Emre Akbaba'ya da bu hafta imza attırması bekleniyor. Arda'yla ilgili bir sorun bulunmazken Emre'nin transferinde ise küçük detaylar kaldığı ifade edildi.
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