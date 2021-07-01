Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transfer listesindeki Aliou Dieng el yaktı! İşte istenen rakam...
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar gelecek sezonda şampiyonluk hedefine ulaşmak için kadrosunu önemli isimlerle güçlendirecek. Cimbom'un listesinde bulunan ve bir süredir temasların sürdüğü Aliou Dieng için kulübü Al-Ahly'den yanıt geldi. İşte Mısır kulübünün transfer için Galatasaray'dan istediği rakam... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. Ayrılan oyuncuların ardından kadrosunda önemli eksikleri olan Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Ele Turu'nda karşılaşacağı PSV maçına kadar transferlerin bir kısmını yetiştirmek istiyor.
Devler Ligi fırsatını kaçırmak istemeyen Galatasaray, transferlerini erkenden noktalayıp Hollanda ekibi ile oynayacağı maça hazı şekilde çıkmak istiyor. Sarı kırmızılıların transfer listesi ise oldukça kabarık.
Orta saha transferi için listeye eklenen son isim Mısır Ligi takımlarından Al-Ahly forması giyen Aliou Dieng olmuştu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 23 yaşındaki Malili ön libero Aliou Dieng için Mısır kulübü ile görüşen sarı kırmızılılar, "Bonservisi 5 milyon euro" cevabı aldı.
Galatasaray ise bu transferde planını belirledi. Kiralık olan sözleşmesi sona eren Gedson Fernandes veya takıma yeniden dönmesi gündemde olan Younes Belhanda ile anlaşılamazsa Dieng için Al-Ahly ile tekrar masaya oturulacak.
ALIOU DIENG KİMDİR?
16 Ekim 1997 tarihinde Mali'de dünyaya gelen Aliou Dieng, kariyerine Djoliba takımında başladı. Ardından Cezayir Ligi ekiplerinden MC Alger'e transfer oldu. 2019 yazında da Mısır ekibi Al Ahly'nin yolunu tuttu. Geride bıraktığımız sezon 36 karşılaşmada görev alan Dieng, 1 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi. Malili orta sahanın kulübü ile olan sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...
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