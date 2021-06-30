30 Haziran 2021, Çarşamba
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Aslan'ın orta sahasında geçen sene forma giyen isimlerden bir tek Taylan Antalyalı kaldı. Fotomaç'ın haberine göre Etebo ve Gedson Fernandes, kiralık sözleşmelerinin sona ermesinin ardından takımlarına geri döndüler. Younes Belhanda'nın kontratı ise henüz sezon devam ederken feshedilmişti.
Anlaşması biten Emre Akbaba'yla da henüz yeni sözleşme imzalamadı. Öte yandan Kasımpaşa'dan Aytaç Kara Galatasaray orta sahasına katılan ilk isim olurken diğer oyuncuların boşluğunun doldurulması için de yoğun çalışmalar yürütülüyor. Kısa sürede açığın kapanması bekleniyor.
Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim görüştü! Transferde öncelik orta saha bölgesinde
Geçen sezon orta sahaya Etebo ve Gedson Fernandes'i kiralayan Galatasaray, önümüzdeki yıl da buraya takviyeler yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalarını hızlandırırken, yönetimle teknik direktör Fatih Terim arasındaki görüşmelerden sonuç çıktı. Cimbom, önceliği orta saha transferine verdi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içinde sürdüren Galatasaray, önceliği orta sahaya verdi. Teknik heyet, yönetim ile yaptığı görüşmede orta saha transferlerinin PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına yetişmesini çok önemli olduğunu bildirdi.
Aslan'ın orta sahasında geçen sene forma giyen isimlerden bir tek Taylan Antalyalı kaldı. Fotomaç'ın haberine göre Etebo ve Gedson Fernandes, kiralık sözleşmelerinin sona ermesinin ardından takımlarına geri döndüler. Younes Belhanda'nın kontratı ise henüz sezon devam ederken feshedilmişti.
Anlaşması biten Emre Akbaba'yla da henüz yeni sözleşme imzalamadı. Öte yandan Kasımpaşa'dan Aytaç Kara Galatasaray orta sahasına katılan ilk isim olurken diğer oyuncuların boşluğunun doldurulması için de yoğun çalışmalar yürütülüyor. Kısa sürede açığın kapanması bekleniyor.
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