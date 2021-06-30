30 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Kenan Karaman'a Galatasaray kancası! Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı takım 20 Temmuz'da oynanacak PSV maçından önce transferleri kadroya dahil etmek isterken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin da listesinde bulunan Kenan Karaman'a kancayı taktı ve sözleşmesini sundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Kenan Karaman'a Galatasaray kancası! Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Kenan Karaman, Türk takımların gözdesi haline geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da oyuncuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Son dakika transfer haberleri: Kenan Karaman'a Galatasaray kancası! Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti

Sarı-kırmızılı ekip, Henry Onyekuru'yu yeniden kiralamak istiyordu ancak Monaco'dan olumsuz cevap geldi. "Ya 4.35 milyon euro, ya da anlaşma yok" denildi ve görüşmeler durdu. Nijeryalı oyuncunun sonuna kadar sarı-kırmızılı takıma gelmek için direnmeye hazır ama Monaco'nun, istediği rakamın altına inmeyi çok da düşünmediği bildirildi.

Son dakika transfer haberleri: Kenan Karaman'a Galatasaray kancası! Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti

BAŞKA SOMUT TEKLİF YOK

Fotomaç'ın haberine göre; Onyekuru şoku sonrasında sarı-kırmızılılar kanat forveti için Kenan Karaman ismi üzerinde yoğunlaştı.

Son dakika transfer haberleri: Kenan Karaman'a Galatasaray kancası! Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti

Kenan'ın menajeri Ersin Akkan ile görüşen yönetici Işıtan Gün, 1.5 milyon euro yıllık ücretten, 3 yılda 4.5 milyon euro maaş teklif etti. Ayrıca 750 bin euro'dan yine 3 yılda 2.25 milyon euro'ya tamamlanmak üzere imza parası önerdi.

Son dakika transfer haberleri: Kenan Karaman'a Galatasaray kancası! Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti

Beşiktaş ve F.Bahçe'nin de ilgilendiği Kenan'ın, EURO 2020'de gösterdiği kötü performansa rağmen, Bundesliga ve Serie A'dan da talipleri olduğu ancak ulaşan somut bir öneri olmaması nedeniyle Galatasaray'a 'evet' diyebileceği belirtiliyor.

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