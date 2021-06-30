Son dakika transfer haberleri: Kenan Karaman'a Galatasaray kancası! Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti

Sarı-kırmızılı ekip, Henry Onyekuru'yu yeniden kiralamak istiyordu ancak Monaco'dan olumsuz cevap geldi. "Ya 4.35 milyon euro, ya da anlaşma yok" denildi ve görüşmeler durdu. Nijeryalı oyuncunun sonuna kadar sarı-kırmızılı takıma gelmek için direnmeye hazır ama Monaco'nun, istediği rakamın altına inmeyi çok da düşünmediği bildirildi.