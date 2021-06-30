30 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Galatasaray antrenörü Necati Ateş'e tazminat müjdesi!

Necati Ateş'e tazminat müjdesi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Galatasaray antrenörü Necati Ateş ile eski kulübü Eskişehirspor arasında süren dava son buldu. Ateş'in Eskişehir ekibine açtığı 700 bin Euro'luk tazminat talebi kabul edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Ateş'in eski kulübüne açtığı 700 bin Euro'luk tazminat talebini kabul etti. 2019'larda yerel mahkemenin kararı gazetelere 'Mahkemeden Necati'ye 11 milyon liralık soğuk duş' olarak yansımıştı.

Hürriyet'in haberine göre; Ardından futbolcunun avukatı Mümin Adıgüzel tarafından Yargıtay'a taşınan ve yaklaşık 7 yıl süren dava sonunda gülen taraf Necati Ateş oldu.

Ve karar, bu bedelin 2014'ten bu yana yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi. Transfer yasaklarından başını kaldıramayan Eskişehirspor Kulübü de bu tarihi ceza ile 'çıkılmaz' bir yola girmiş oldu.

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