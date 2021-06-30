30 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a dev piyango! Kasa dolacak

Galatasaray'a dev piyango! Kasa dolacak
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 Giriş Tarihi: 30.06.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Türk Telekom ile olan spornsprluk sözleşmesi sona eren Galatasaray, stadın isim hakkı için Katarlı bir şirketle anlaşma sağladı. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı öğrenilirken, anlaşmanın 100 milyon dolar değerinde olduğu ve ilk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin mali yönden elini rahatlatacak en önemli konu, stat isim sponsorluğu...

Türk Telekom ile sözleşmesi sona eren sarı-kırmızılılarda yönetim, Katarlı bir şirketle el sıkıştı. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda duyurulacağı ve 100 milyon dolarlık olduğu belirtildi.

5+5 sene olarak planlanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği ve bunun da büyük bir rahatlamaya yol açacağı bildirildi.

Anlaşma ile ilgili herhangi bir pürüz bulunmadığı vurgulandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Necati Ateş'e tazminat müjdesi! Necati Ateş'e tazminat müjdesi!
Milli yıldıza Aslan kancası! Beşiktaş ve F.Bahçe istemişti Milli yıldıza Aslan kancası! Beşiktaş ve F.Bahçe istemişti
G.Saray'dan sürpriz hamle! Yedlin'in yerine G.Saray'dan sürpriz hamle! Yedlin'in yerine
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör