30 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'a dev piyango! Kasa dolacak
Son dakika Galatasaray haberleri: Türk Telekom ile olan spornsprluk sözleşmesi sona eren Galatasaray, stadın isim hakkı için Katarlı bir şirketle anlaşma sağladı. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı öğrenilirken, anlaşmanın 100 milyon dolar değerinde olduğu ve ilk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin mali yönden elini rahatlatacak en önemli konu, stat isim sponsorluğu...
Türk Telekom ile sözleşmesi sona eren sarı-kırmızılılarda yönetim, Katarlı bir şirketle el sıkıştı. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda duyurulacağı ve 100 milyon dolarlık olduğu belirtildi.
5+5 sene olarak planlanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği ve bunun da büyük bir rahatlamaya yol açacağı bildirildi.
Anlaşma ile ilgili herhangi bir pürüz bulunmadığı vurgulandı.
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