25 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın sponsoru NEF oldu!

G.Saray Erkek Basketbol Takımı'nın sponsoru belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Galatasaray'da yeni yönetimin belli olmasından sonra sponsorluk için harekete geçildi. Sarı-kırmızılılar, Basketbol A.Ş'nin kurulacağını ve bu şube için ana sponsor olarak NEF'le anlaşma sağladıklarını açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetimi, sponsorluklar için gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, basketbol şubesinin ana sponsorunun NEF olduğunu duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada; "Basketbol A.Ş kuruluyor ve Erden Timur yönetiminde Erkek Basketbol Takımımız, Yenilmez Armada günlerine kavuşacak. Çünkü ailemize bir söz vermiştik. Şimdi bu sözü tutma zamanı! Yenilmez Armada artık NEF sponsorluğunda yeni başarılar için sahaya çıkacak ve çok şey başaracak." denildi.

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