Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Portekiz kanat! Rony Lopes için teklif yapılacak
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar sözleşmesi biten ve kiralıkların geri dönmesiyle önemli bir kan kaybı yaşadı. Yeni sezonda kadrosuna takviyeler yapmak isteyen Cimbom, aradığı kanat oyuncusunu İspanya'da buldu. İşte Galatasaray'ın transfer planı... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan ve sözleşmeleri sona eren oyuncuların ayrılığından sonra ciddi bir kan kaybı yaşadı.
Özellikle orta saha ve kanat bölgesi için transfer isteyen teknik direktör Fatih Terim, yıldız isme onay verdi. Sarı kırmızılılar aradığı futbolcuyu İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da buldu.
Galatasaray'ın, hücum bölgesi için transfer listesine Rony Lopes'i dahil ettiği öğrenildi. Kariyerinde Monaco ve Manchester City gibi takımların formasını giyen Lopes, geride bıraktığımız sezonu Sevilla'dan kiralık olarak Fransa'nın Nice takımında geçirmişti.
İspanyollar'ın Lopes'i kiralık vermeye sıcak bakacağı, satın alma opsiyonunu ise 8-9 milyon Euro arasında belirleyeceği konuşuluyor.
TERİM'İN PLANINDA YERİ HAZIR
Fatih hocanın A planında, Rony Lopes'e sağ kanatta yer vermeyi düşündüğü belirtiliyor. Terim, sağ açıkta hem ilk 11 hem de rotasyon oyuncularını sol ayaklı olarak düşünüyor.
Sol çizgideki isimler de sağ ayaklı olacak ve hücumlar her iki taraftan da ters ayaklı futbolcular tarafından yönlendirilecek.
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