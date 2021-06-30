30 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Portekiz kanat! Rony Lopes için teklif yapılacak

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar sözleşmesi biten ve kiralıkların geri dönmesiyle önemli bir kan kaybı yaşadı. Yeni sezonda kadrosuna takviyeler yapmak isteyen Cimbom, aradığı kanat oyuncusunu İspanya'da buldu. İşte Galatasaray'ın transfer planı... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Portekiz kanat! Rony Lopes için teklif yapılacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan ve sözleşmeleri sona eren oyuncuların ayrılığından sonra ciddi bir kan kaybı yaşadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Portekiz kanat! Rony Lopes için teklif yapılacak

Özellikle orta saha ve kanat bölgesi için transfer isteyen teknik direktör Fatih Terim, yıldız isme onay verdi. Sarı kırmızılılar aradığı futbolcuyu İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da buldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Portekiz kanat! Rony Lopes için teklif yapılacak

Galatasaray'ın, hücum bölgesi için transfer listesine Rony Lopes'i dahil ettiği öğrenildi. Kariyerinde Monaco ve Manchester City gibi takımların formasını giyen Lopes, geride bıraktığımız sezonu Sevilla'dan kiralık olarak Fransa'nın Nice takımında geçirmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Portekiz kanat! Rony Lopes için teklif yapılacak

2019'da Monaco'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol devinin kadrosuna katılan 25 yaşındaki Brezilya asıllı Portekizli futbolcu için Cimbom'un, menajerler üzerinden harekete geçtiği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Portekiz kanat! Rony Lopes için teklif yapılacak

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Fanatik'in haberine göre; sol ayaklı olan ve hücumun her iki kanadında da forma giyebilen Lopes için sarı kırmızılılar, Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Portekiz kanat! Rony Lopes için teklif yapılacak

İspanyollar'ın Lopes'i kiralık vermeye sıcak bakacağı, satın alma opsiyonunu ise 8-9 milyon Euro arasında belirleyeceği konuşuluyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Portekiz kanat! Rony Lopes için teklif yapılacak

TERİM'İN PLANINDA YERİ HAZIR

Fatih hocanın A planında, Rony Lopes'e sağ kanatta yer vermeyi düşündüğü belirtiliyor. Terim, sağ açıkta hem ilk 11 hem de rotasyon oyuncularını sol ayaklı olarak düşünüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Portekiz kanat! Rony Lopes için teklif yapılacak

Sol çizgideki isimler de sağ ayaklı olacak ve hücumlar her iki taraftan da ters ayaklı futbolcular tarafından yönlendirilecek.

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