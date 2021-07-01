01 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray Kwadwo Asamoah için karşı karşıya geldi!
Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonu öncesi transferde flaş bir iddia ortaya çıktı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kwadwo Asamoah için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi. İşte son gelişmeler... (FB-GS spor haberleri)
Gana basınında çıkan Fotomaç'ın derlediği habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, sol bek Kwadwo Asamoah için yarışıyor. Son olarak Cagliari'de forma giyen Asamoah'ın sözleşmesinin sona erdiği ve kariyerine Türkiye'de devam edebileceği iddia edildi. 32 yaşındaki oyuncuya, İtalya'dan da teklifler olduğu ve henüz kararını vermediği ifade edildi. Juventus ve İnter gibi devlerde oynayann Kwadwo, geçen sezon devre arasında imza attığı Cagliari'de 9 lig maçına çıkarken, gol ve asist üretemedi. Asamoah sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da oynayabiliyor.
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