29 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Taylan Antalyalı kararı! Kısa süre içerisinde...

Galatasaray'a 2019 yazında imza atan ve formayı aldığı günden bu yana orta sahada gösterdiği performansla adını takımın vazgeçilmezleri arasına yazdıran Taylan Antalyalı'ya yeni yönetimden müjdeli haber geldi. Cimbom'da takımın en az kazanan oyuncusu konumunda bulunan 26 yaşındaki orta sahaya zamlı yeni sözleşme teklif edilecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Taylan Antalyalı kararı! Kısa süre içerisinde...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Taylan Antalyalı'ya Burak Elmas ve yönetiminden müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz sezon 2.2 milyon TL, gelecek sezon ise 2.5 milyon TL alacak olan Taylan'ın maaşına zam yapılacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Taylan Antalyalı kararı! Kısa süre içerisinde...

Fotomaç'ın haberine göre; Teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda Taylan için yeni bir sözleşme hazırlayan Galatasaray yönetimi, 26 yaşındaki oyuncuya yıllık 5 milyon TL'den 3 yıllık kontrat önerecek.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Taylan Antalyalı kararı! Kısa süre içerisinde...

Taylan'ın da kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği öğrenilirken, başarılı oyuncunun yönetimin bu kararından çok memnun olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Taylan Antalyalı kararı! Kısa süre içerisinde...

BEDELSİZ TRANSFER EDİLDİ

2019-2020 sezonunda Erzurumspor'dan bedelsiz alınan Taylan'ın o dönem 1 milyon euro piyasa değeri bulunuyordu. Sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda yeterli şans bulamayan başarılı orta saha, ligde 15 maçta 639 dakika süre alırken, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Taylan Antalyalı kararı! Kısa süre içerisinde...

Geçtiğimiz sezon ise ön libero transfer edemeyen Galatasaray'ın orta sahadaki en büyük kozu haline gelen Taylan Antalyalı, 39 maçta görev yaptı ve 1 gol 4 asistlik katkı verdi. Bu dönemde değerini 6'ya katlayan 26 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt değeri 6 milyon euro'ya yükseldi. Savaş ÇORLU

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Taylan Antalyalı kararı! Kısa süre içerisinde...

30 KEZ İLK 11'DE OYNADI

Taylan Antalyalı geçen sezon 34 maça çıkarken bunların 30'unda ilk 11'de oynadı. 1 gol, 2 asist üreten yıldız futbolcu, bu yüksek performansıyla milli takıma seçilmeyi başardı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Taylan Antalyalı kararı! Kısa süre içerisinde...

Taylan Antalyalı'nın geçen sezon Galatasaraylı oyuncular arasındaki lig performansı:

Rakip sahada isabetli pas: 984 (1.)

Hücum bölgesinde isabetli pas: 403 (1.)

Sahipsiz top kazanma: 232 (1.)

İkili mücadele kazanma: 146 (2.)

Top kapma: 30 (2.)

Top taşıma: 599 (2.)

Pas arası: 62 (1.)

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