Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Taylan Antalyalı kararı! Kısa süre içerisinde...

Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Taylan Antalyalı'ya Burak Elmas ve yönetiminden müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz sezon 2.2 milyon TL, gelecek sezon ise 2.5 milyon TL alacak olan Taylan'ın maaşına zam yapılacak.