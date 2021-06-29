G.SARAY ÇOK UYGUN

Haberde, "Bu yüzden Terim'in talebini gerçekleştirmek maddi olarak büyük sıkıntı yaratmayacak" yorumu da yapıldı. Paulinho'nun yeni bir çıkış aradığı ve G.Saray'ın da uygun bir seçenek olduğu kaydedildi. Bu arada haberde, Paulinho'nun El Mundo Deportivo'ya verdiği demeç hatırlatıldı.