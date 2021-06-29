Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Paulinho'da mutlu son! Transferde Fatih Terim detayı
Transfer çalışmalarına hızla devam eden Galatasaray, 21 Temmuz'daki PSV maçına yeni takviyeleri yetiştirmek istiyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, dünyaca ünlü oyuncu Paulinho'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. ESPN kanalı, Fatih Terim'in çok istediği yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandığını açıkladı. Serbest konumda olan Paulinho'nun transferi için Galatasaray'ın çok zorlanmadığı kaydedildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray son dönemde Paulinho ile sıkça anılırken Brezilya basını da transfere geniş yer ayırmaya başladı. ESPN kanalında yayımlanan transfer programında 32 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi.
Haberde, "Orta saha oyuncusunun transferi, sahada çeşitli pozisyonlarda oynayabileceği için teknik direktör Fatih Terim'in ısrarlı talebiydi. Sözleşme süresi ya da bilgiler açıklamasa da Paulinho, Guangzhou ile ilişkisini sonlandırdığı için Galatasaray'a ücretsiz gidecek" ifadelerine yer verildi.
G.SARAY ÇOK UYGUN
Haberde, "Bu yüzden Terim'in talebini gerçekleştirmek maddi olarak büyük sıkıntı yaratmayacak" yorumu da yapıldı. Paulinho'nun yeni bir çıkış aradığı ve G.Saray'ın da uygun bir seçenek olduğu kaydedildi. Bu arada haberde, Paulinho'nun El Mundo Deportivo'ya verdiği demeç hatırlatıldı.
Sambacı, "İlk seçeneğim Avrupa'ya dönmek. Kendimi hala rekabet etmeye, daha fazla şampiyonluk kazanmak için savaşmaya devam etme konusunda bir kapasitesiyle sahip olduğumu görüyorum" sözleri dile getirildi.
82 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Guangzhou Evergrande'den Barcelona'ya 40 milyon euro'ya transfer olan oyuncu, iki yıl sonra da İspanya'dan 42 milyon euro'ya Çin ekibine gitti. Bir bahis şirketinin reklamında oynadığı gerekçesiyle Çin'den gönderilen futbolcu, Benfica ve Atletico Madrid'le de anılıyordu.
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