Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer rotasını belirledi! Andriy Yarmolenko, Cameron Puertas, Ignacio Ramirez... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray'da gündem transfer... Rotasyonu bol, genç ve dinamik bir takım kurmak isteyen Aslan, AAndriy Yarmolenko, Cameron Puertas, Ignacio Ramirez gibi isimleri de gündemine aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da, transfer harekatı sürüyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in istediği bölgelere takviye çalışmalarına hemen başladı. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...
KAAN AYHAN
Galatasaray, A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızlarından Kaan Ayhan ile ilgileniyordu. Milli futbolcunun transferinin imza aşamasına kadar geldiği ifade edildi.
GEDSON FERNANDES
Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralanan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes için Benfica ile temasa geçti. PSV maçında Gedson Fernandes'i oynatmak isteyen Galatasaray Benfica teknik direktörü Jorge Jesus'un kararını bekliyor.
DORUKHAN TOKÖZ
Orta sahada yerli futbolcu transferine büyük önem veren Galatasaray, Beşiktaş ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz'ü gündemine aldı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın Dorukhan teklifini duyurdu.
IGNACIO RAMIREZ
Falcao'nun sezon içerisinde sık sık sakatlanması, Diagne'nin satılmak istenmesi ve Mostafa Mohamed'in alternatifsiz tek forvet kalacak olması sarı kırmızılı ekibi forvet arayışlarına soktu. Halil Dervişoğlu için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen son isim İgnacio Ramirez oldu. Uruguay'ın Liverpool takımında bu sezon 9 maçta 10 gol ve 2 asistle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki golcü için scout ekibinin 'fırsat transferi' raporu verdiği öğrenildi.
GEORGE BELLO
MLS ligi ekiplerinden Atalanta'da forma giyen George Bello, sarı kırmızılı ekibin gündemine geldi. 19 yaşındaki futbolcunun kontratı yıl sonunda bitiyor. Scout ekibinin önerdiği Bello için kısa sürede girişimler başlayacak.
CAMERON PUERTAS
Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim İsviçre ligi takımlarından Lausanne'de forma giyen 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Cameron Puertas için nabız yokluyor. Futbolcu sosyal medyada transferine yeşil ışıl yakan beğeni ile dikkatleri üzerine çekti.
ANDRIY YARMOLENKO
Galatasaray'ın, Onyekuru'nun ayrılığının ardından kanat forvet mevkii için Yarmolenko'yu takıma katmak istediği ifade edilirken, İngiliz temsilcisinin bu hususta oyuncuya gelecek teklifler için kolaylık sağlayacağı aktarıldı. Ukrayna basınında yer alan habere göre, Yarmolenko'nun bonservis bedeli için 5 milyon euro isteniyor.
PAULINHO
Sarı-Kırmızılılar, Çin kulübü Guangzhou'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldızın transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Galatasaray, Brezilyalı yıldızın transferi için Atletico Madrid gibi devlerle yarışıyor. Ancak en ciddi ilginin Galatasaray'dan olduğu belirtildi.
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