IGNACIO RAMIREZ

Falcao'nun sezon içerisinde sık sık sakatlanması, Diagne'nin satılmak istenmesi ve Mostafa Mohamed'in alternatifsiz tek forvet kalacak olması sarı kırmızılı ekibi forvet arayışlarına soktu. Halil Dervişoğlu için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen son isim İgnacio Ramirez oldu. Uruguay'ın Liverpool takımında bu sezon 9 maçta 10 gol ve 2 asistle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki golcü için scout ekibinin 'fırsat transferi' raporu verdiği öğrenildi.