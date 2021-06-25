25 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da gündemde Riechedly Bazoer var!

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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Luyindama konusunda yeterli bonservis bedeli teklif edilirse gidebilir raporunun ardından gündeme flaş bir alternatif isim geldi. Sarı-kırmızılılar, sezonu Vitesse'de tamamlayan Riechedly Bazoer için girişimlere başladı. (GS spor haberleri)

Luyindama'nın satılması konusunda prensip kararı alan Galatasaray araştırmalarına devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre gündeme gelen isimlerden birisi ise sezonu Vitesse'de tamamlayan Riechedly Bazoer oldu. Vitesse'de son sezonuna giren 25 yaşındaki stopere kulübü, "İyi bir teklif getirirsen gidebilirsin" dedi. Bunun üzerine menajeri Galatasaray'ın kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılar ilgi gösterdi. Ancak bir sezon sonra bedava alınabilecek oyuncu için 5 milyon euro ödemeyi reddetti.

2 MİLYON EURO VERMEYE HAZIR

Riechedly Bazoer ise Galatasaray'a gelip daha yüksek maaş alabilme ihtimali yüzünden Vitesse'nin kendisine yaptığı, "Ağustos'a kadar takım bulmalısın" çağrısına kulaklarını tıkadı. Galatasaray, Bazoer için 2 milyon euro'nun üzerinde bir teklif düşünmüyor. İki kulüp arasında menajerler aracılığıyla pazarlıklar devam ediyor; Temmuz ayı içinde sürpriz yaşanabilir. Riechedly Bazoer, 12 Temmuz 2019'da 1.5 milyon euro karşılığında Wolfsburg'tan transfer edilmişti.
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