Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Mostafa Mohamed, Sofiane Feghouli ve DeAndre Yedlin açıklaması!

Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından Mostafa Mohamed, Sofiane Feghouli ve DeAndre Yedlin'in takıma katılmak üzere sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. Sarı kırmızı takımın paylaşımı şu şekilde;

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