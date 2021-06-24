24 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Mostafa Mohamed, Sofiane Feghouli ve DeAndre Yedlin açıklaması!

Cimbom açıkladı! Sağlık kontrolünden geçtiler
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Mostafa Mohamed, Sofiane Feghouli ve DeAndre Yedlin sağlık kontrolünden geçti. 3 futbolcu kontrollerin ardından sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda PSV ile oynayacağı maçın hazırlıkları için kampa dahil olacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından Mostafa Mohamed, Sofiane Feghouli ve DeAndre Yedlin'in takıma katılmak üzere sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. Sarı kırmızı takımın paylaşımı şu şekilde;

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