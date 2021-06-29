Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Kaan Ayhan çalımı! Sassuolo'ya teklif yapıldI
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a dev çalım... Savunma hattına takviye için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, Cimbom'un da istediği Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo ile direkt temasa geçerek teklifte bulundu. İki takımın karşı karşıya geldiği transferde işlerin daha da kızışacağı aktarıldı. İşte Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan teklifi ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Temmuz ayı yaklaştıkça transferdeki hareketlilik daha da artarken Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli kurmaylar, Serie A'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo ile temasa geçti ve teklifte bulundu.
Bu gelişme oyuncunun menajeri ile temasta olan Galatasaray'da şok etkisi yarattı. Stoper dışında sağ bek ve ön libero mevkinde de forma giyebilen Kaan Ayhan tam bir joker özelliğine sahip.
Fenerbahçeli kurmaylar böyle özelliklere sahip bir oyuncuya sahip olmanın uzun lig maratonunda avantaj sağlayacağını düşünüyorlar. Kanarya'nın Kaan Ayhan için 5 milyon Euro civarında bir teklifte bulunduğu da iddialar arasında. Kaan Ayhan transferinde iki ezeli rakibin karşı karşıya gelmesinin kaçınılmaz olduğu, işlerin daha kızışacağı ifade ediliyor.
İSTİKRARI DİKKAT ÇEKİYOR
26 yaşında ve 1.85 boyunda olan Kaan Ayhan 40 kez ay-yıldızlı formayı giydi. Yıldız futbolcu istikrarı ile güven veriyor.
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