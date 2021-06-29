Fenerbahçeli kurmaylar böyle özelliklere sahip bir oyuncuya sahip olmanın uzun lig maratonunda avantaj sağlayacağını düşünüyorlar. Kanarya'nın Kaan Ayhan için 5 milyon Euro civarında bir teklifte bulunduğu da iddialar arasında. Kaan Ayhan transferinde iki ezeli rakibin karşı karşıya gelmesinin kaçınılmaz olduğu, işlerin daha kızışacağı ifade ediliyor.