Galatasaray'da Mbaye Diagne takımda düşünülmüyor. Sarı kırmızılılar, Senegalli futbolcuyu elden çıkarmak için teklif bekliyor. Diagne'nin satışı ile bir bütçe oluşturmak isteyen Cimbom, bu transferden minimum 6 milyon Euro'luk bir bonservis gelirini hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Geçen sezonun ikinci yarısını İngiliz ekibi West Brom'da geçiren Mbaye Diagne, Ada'da dikkatleri üzerine çekmişti. Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer almayan ve transfer bütçesi yaratmak adına satışına sıcak bakılan Senegalli golcü için yönetim minimum 6 milyon Euro'luk bir teklif bekliyor. Diagne'nin menajerinin de İngiliz kulüpleriyle temas halinde olduğu gelen haberler arasında.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ