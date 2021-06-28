28 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Mbaye Diagne'ye teklif bekliyor! İşte istenen rakam...

Diagne'ye teklif bekleniyor! İşte istenen rakam...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

Galatasaray'da Mbaye Diagne takımda düşünülmüyor. Sarı kırmızılılar, Senegalli futbolcuyu elden çıkarmak için teklif bekliyor. Diagne'nin satışı ile bir bütçe oluşturmak isteyen Cimbom, bu transferden minimum 6 milyon Euro'luk bir bonservis gelirini hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Geçen sezonun ikinci yarısını İngiliz ekibi West Brom'da geçiren Mbaye Diagne, Ada'da dikkatleri üzerine çekmişti. Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer almayan ve transfer bütçesi yaratmak adına satışına sıcak bakılan Senegalli golcü için yönetim minimum 6 milyon Euro'luk bir teklif bekliyor. Diagne'nin menajerinin de İngiliz kulüpleriyle temas halinde olduğu gelen haberler arasında.

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