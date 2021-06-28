Son dakika Galatasaray haberi: Dinamo Bükreş maçında Fatih Terim'den Aytaç Kara'ya tam not!
Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Sarı kırmızılılar, sezon öncesi ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etti. Etkili bir oyun sergileyen Cimbom'da, özellikle Aytaç Kara ön plana çıktı. 28 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Fatih Terim'den tam not aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Fatih Terim liderliğinde yeni sezona tam gaz hazırlanan Galatasaray, geçtiğimiz sezon averajla kaçan şampiyonluğun telafisini önümüzdeki sezonda mutlak şampiyonlukla unutturmak istiyor.
Çalışmalarını bu yönde sürdüren Sarı-Kırmızılılar, sezon öncesi düzenlenen ilk hazırlık karşılaşmasında Romanya ekibi Dinamo Bükreş ile karşılaşırken, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarırken performans anlamında iyi sinyaller de vermişti.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden özellikle Aytaç Kara, gollerinin yanı sıra orta sahadaki mücadelesi, oyun görüşü ve uyumuyla geçer not alırken şimdiden Terim'in gözüne girmeyi başardı. Alpaslan Öztürk ise arzu ve isteğiyle dikkat çekerken, bazı eksikliklerine rağmen umut verdi.
MOHAMED KORKUTTU
Galatasaray'da hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Mostafa Mohamed, 5'inci dakikada rakibiyle çarpışması sonucu oyuna devam edemedi.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, "Sol dizinde esneme, sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, gerçekleştirilen acil MR tetkiklerinde ise sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edilmiş, herhangi bir bağ yaralanmasına rastlanmamıştır.
Buna ek olarak sol ayak bileği MR'ında kemik ödemi ve eklem kapsülünde kanama mevcut olan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
Mısırlı yıldızın sahalardan ne kadar uzak kalacağı şu an net olarak açıklanmadı. Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı öncesi santrfor bölgesinde Radamel Falcao, Ali Yavuz Kol ve Ryan Babel gibi isimler alternatifler arasında.
Diğer taraftan bonservisi Galatasaray'da olan Mbaye Diagne ise henüz takımla çalışmalara başlamadı. Senegalli oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.
KAMP NETLEŞMEDİ
Galatasaray'ın bu sezon kampını yurt dışında yapıp yapmayacağı da henüz netlik kazanmadı. 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak Sarı-Kırmızılıların kamp seçenekleri arasında Avusturya bulunuyor. Ancak, kamp hakkında henüz net karar verilmedi.
ARDA VE EMRE AKBABA'NIN İÇİN AÇIKLAMA BEKLENİYOR!
Öte yandan Galatasaray'da bu hafta Arda Turan ve Emre Akbaba'nın sözleşmeleriyle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.
Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşmeleri geçtiğimiz sezon sonunda sona eren iki isimden Arda Turan yeni sezon hazırlıklarında yer alırken, Emre Akbaba ise henüz takımla birlikte çalışmalara başlamadı.
Ayrıca sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezon öncesinde takviye çalışmaları da sürüyor. Galatasaray'ın sağ bek, sol bek, orta saha ve kanat mevkilerine hamle yapması bekleniyor.
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