24 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Monaco ve Brentford'a rest! Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'yu takımda tutmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, iki yıldızın kulüpleri Monaco ve Brentford'a rest çekti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Monaco ve Brentford'a rest! Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

Galatasaray yönetimi, transfere hızlı bir giriş yaptı. Öncelikle Onyekuru için Monaco, Halil Dervişoğlu için de Brentford ile temas kuruldu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Monaco ve Brentford'a rest! Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu...

Fotomaç'ın haberine göre; Sportif Direktör Paul Mitchell'a, "Onyekuru'yu istiyoruz. Ancak belirlenen 4.35 milyon euro çok fazla. Oyuncu bizden başka takımda oynamak istemiyor, indirim bekliyoruz" denildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Monaco ve Brentford'a rest! Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu...

Halil için de Brentford'un futbol direktörü Rasmus Ankerse'le görüşüldü. İngiliz ekibine de "8 milyon euro'yu verecek takım varsa buyurun. 3 milyon euro'ya aldığınız oyuncu, sizde kalırsa bu rakamı bulamaz. Ama bizimle bulabilir. Daha ilk yılında Euro 2020'ye gitti" mesajı verildi. Şimdi iki kulüpten gelecek yanıt bekleniyor.

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