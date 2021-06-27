Son dakika spor haberi: Younes Belhanda transferine yayın geliri engeli!
Galatasaray'dan sezon ortasında ayrılan Younes Belhanda, Mayıs ayında Montpellier ile 3 yıllık prensip anlaşmasına varmıştı. Yıldız oyuncunun imzası, Fransız ekibinin yayın gelirlerine takıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi
Faslı yıldız Younes Belhanda ile Mayıs ayında 3 yıllık prensip anlaşmasına varan Montpellier imzayı beklemeye aldı.
Midi Libre Gazetesi'ne konuşan Montpellier Başkanı Nicollin, "Finansal nedenlerle sözleşme imzalamak istemiyorum. Belhanda ile sözlü anlaşmaya varmıştık ancak Fransa'da azalan yayın gelirleri nedeniyle bu transferi beklemeye aldık." ifadelerini kullandı.
L'Équipe'in haberine göre ise 31 yaşındaki futbolcu ile İngiltere, Türkiye ve Katar kulüpleri ilgileniyor.
2009-14 yılları arasında Montpellier forması giyen Belhanda, 2011-12 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.
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