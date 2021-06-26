26 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Barış Alper Yılmaz için Keçiörengücü ile prensipte anlaştı!

Cimbom'da 3. imza yolda! Prensip anlaşması sağlandı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 Giriş Tarihi: 26.06.2021

Başkan ve teknik direktör belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı takım 21 yaşındaki oyuncunun kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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