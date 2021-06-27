Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray sahaya iniyor. Galatasaray, Romanya temsilcisi Dinamo Bükraş ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık mücadelesinde teknik direktör Fatih Terim'in yeni transferler ve kiralıktan geri dönen futbolcuları denemesi bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (GS maçı izle...)

Geçtiğimiz sezonu gol averajıyla 2. sırada tamamlayan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, gelecek sezon hazırlıkları kapsamında sahaya iniyor. Galatasaray ile Dinamo Bükreş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - DİNAMO BÜKREŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı 27 Haziran Pazar günü saat 18:00'de GS TV'de canlı yayınlanacak.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ