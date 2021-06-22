22 Haziran 2021, Salı

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas Ali Sami Yen ve Metin Oktay'ın kabrini ziyaret etti

Burak Elmas'tan Ali Sami Yen ve Metin Oktay'ın kabirlerine ziyaret!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

'ın 38. başkanı seçilen , mazbatasını aldıktan sonra ve 'ın kabirlerini ziyaret etti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Başkanı , kurulları ve Divan Başkanı Aykutalp Derkan, mazbata töreninin ardından sarı-kırmızılıların kurucusu ve kulübün efsanesi 'ın mezarlarına ziyarette bulundu.

Başkanı Burak Elmas, kurulları ve Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, 'nda gerçekleştirilen mazbata töreni sonrasında sarı-kırmızılıların kurucusu Ali Sami Yen'i kabri başında ziyaret etti. Ali Sami Yen'in kabri başında edilen duaların ardından Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsanesi, 'Taçsız Kral' Metin Oktay, 'ndaki kabri başında anıldı.
Başkan Burak Elmas ve beraberindeki heyet, Onursal Başkanı 'nın mezarına da ziyarette bulundu.

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