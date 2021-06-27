27 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Aytaç Kara'dan Galatasaray-Dinamo Bükreş maçında 2 gol birden!

Aytaç Kara'dan 2 gol birden!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk özel maçında Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'le kozlarını paylaştı ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Aytaç Kara 2 gol atarak galibiyette önemli pay sahibi oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra idmanlara başlayan Galatasaray, ilk hazırlık maçını da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş takımı ile gerçekleştirdi. Saat 18.00'de başlayan karşılaşma, 2-1'lik Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Aytaç Kara ilk maçında 2 gol birden atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Galatasaray'dan iyi prova! haberin devamı

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