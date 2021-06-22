Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da kollar sıvandı! 10 günde 10 imza...

Fotomaç'ın haberine göre; Önce Terim'le 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Ardından Arda, Donk ve Emre Akbaba ile sözleşme yenilenecek. Onyekuru'nun bonservisi alınacak. Halil ve Gedson yeniden kadroya katılmaya çalışılacak. Sol bek, 8 numara ve 10 numara da ay sonuna kadar bitirilecek.

