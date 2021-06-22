Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da kollar sıvandı! 10 günde 10 imza...
Galatasaray'da başkanlık seçimi sona erdi ve sarı-kırmızılıların 38. başkanı Burak Elmas oldu. Fatih Terim'le yola devam etme kararı alan ve deneyimli teknik adamı Florya'nın başına tekrar geçiren yeni yönetim, transferde ise gaza bastı. Burak Elmas ve ekibi, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 10 günde 10 imza attırmayı hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Burak Elmas'ın seçilmesi, Fatih Terim'le yola devam edilmesi kararının alınmasının ardından transfer için kollar sıvandı.
Elmas yönetimi hızlı, aktif ve sonuç odaklı çalışmalar yapacak. Yapılan acil eylem planı kapsamında, Fatih Terim başta olmak üzere 10 gün içinde 10 imza attırılacak.
MONACO İLE GÖRÜŞÜLECEK
Burak Elmas, Fatih Terim'in isteği ile Henry Onyekuru'nun transferini bitirmeye karar verdi. Nijeryalı futbolcunun, 4.3 milyon euro'luk satın alma hakkının 11 Haziran'da sona ermesi nedeni ile Fransız ekibi Monaco'yla bir kez daha masaya oturulacak.
"Kariyerime Galatasaray'da devam etmek istiyorum" restini çeken 24 yaşındaki Onyekuru'nun bonservisi alınmaya çalışacak. Monaco'ya kulübün içinde bulunduğu şartlar anlatılacak ve transferin gerçekleşebilmesi için bonserviste indirim talep edilecek.
G.SARAY SEVGİSİ BAŞKA
Üç sezondur kiralık olarak gelen Henry Onyekuru'nun dördüncü kez Galatasaray'a dönmesi an meselesi… Galatasaray sevgisiyle tanınan genç futbolcu, geçen sezon sarı-kırmızılı forma altında 14 maça çıkmış, 5 gol, 4 asistlik performans sergilememişti.
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