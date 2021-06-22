22 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da kollar sıvandı! 10 günde 10 imza...

Galatasaray'da başkanlık seçimi sona erdi ve sarı-kırmızılıların 38. başkanı Burak Elmas oldu. Fatih Terim'le yola devam etme kararı alan ve deneyimli teknik adamı Florya'nın başına tekrar geçiren yeni yönetim, transferde ise gaza bastı. Burak Elmas ve ekibi, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 10 günde 10 imza attırmayı hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da kollar sıvandı! 10 günde 10 imza...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

'ın seçilmesi, 'le yola devam edilmesi kararının alınmasının ardından transfer için kollar sıvandı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da kollar sıvandı! 10 günde 10 imza...

Elmas yönetimi hızlı, aktif ve sonuç odaklı çalışmalar yapacak. Yapılan acil eylem planı kapsamında, başta olmak üzere 10 gün içinde 10 imza attırılacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da kollar sıvandı! 10 günde 10 imza...

Fotomaç'ın haberine göre; Önce Terim'le 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Ardından , ve ile sözleşme yenilenecek. Onyekuru'nun bonservisi alınacak. ve yeniden kadroya katılmaya çalışılacak. Sol bek, ve da ay sonuna kadar bitirilecek.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da kollar sıvandı! 10 günde 10 imza...

MONACO İLE GÖRÜŞÜLECEK

, 'in isteği ile 'nun transferini bitirmeye karar verdi. Nijeryalı futbolcunun, 4.3 milyon euro'luk satın alma hakkının 11 Haziran'da sona ermesi nedeni ile Fransız ekibi 'yla bir kez daha masaya oturulacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da kollar sıvandı! 10 günde 10 imza...

"Kariyerime 'da devam etmek istiyorum" restini çeken 24 yaşındaki Onyekuru'nun bonservisi alınmaya çalışacak. 'ya kulübün içinde bulunduğu şartlar anlatılacak ve transferin gerçekleşebilmesi için bonserviste indirim talep edilecek.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da kollar sıvandı! 10 günde 10 imza...

G.SARAY SEVGİSİ BAŞKA

Üç sezondur kiralık olarak gelen 'nun dördüncü kez 'a dönmesi an meselesi… Galatasaray sevgisiyle tanınan genç futbolcu, geçen sezon sarı-kırmızılı forma altında 14 maça çıkmış, 5 gol, 4 asistlik performans sergilememişti.

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