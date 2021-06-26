26 Haziran 2021, Cumartesi
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Galatasaray ilk sınavına çıkıyor! Rakip Dinamo Bükreş
Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 20 Temmuz'da PSV ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde sezonu resmen açacak. Sarı-kırmızılı takım çalışmalarını sürdürürken ilk hazırlık maçında ise Dinamo Bükreş ile karşılaşacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra üç grup hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamındaki ilk hazırlık maçında yarın Romanya takımı Dinamo Bükreş ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki mücadele, saat 18.00'de başlayacak ve GSTV'den yayınlanacak.
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