Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Steven Berghuis atağı! Avrupa'nın devleri de peşinde...
Kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Galatasaray, Feyenoord'la sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Steven Berghuis için temasa geçmişti. Sarı-kırmızılılar Hollanda ekibine teklifini iletirken, transferde Avrupa'nın devleriyle yarışıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, yeni bir kadro kurmak için harekete geçerken gündeme Steven Berghuis girdi. Ülkesinde Feyenoord forması giyen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun peşinde dev ekipler de bulunuyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Sol ayağını kullanması dolayısıyla stilini Arjen Robben'e benzeyen yıldız futbolcu için 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlendi. Berghuis'a; Ajax ve PSV dışında Norwich ve Wolfsburg da talip oldu. Feyenoord'un, oyuncusunu iki ezeli rakibi Ajax ve PSV'ye göndermek istemediği belirtiliyor.
Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Galatasaray, Berghuis'i 20 Temmuz'dan önce bitirmeyi hedefliyor. Berghuis şu anda Hollanda Milli Takımı ile EURO 2020 kadrosunda yer alıyor.
37 GOLE KATKI
Geçen sezon Feyenoord'da 41 maça çıkan Berghuis, 21 gol atıp, 16 asist yaptı. 2017'de Watford'dan Feyenoord'a 6.5 milyon euro'ya gelen 29 yaşındaki futbolcunun kontratı 2022'de bitiyor.
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