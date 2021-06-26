26 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Steven Berghuis atağı! Avrupa'nın devleri de peşinde...

Kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Galatasaray, Feyenoord'la sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Steven Berghuis için temasa geçmişti. Sarı-kırmızılılar Hollanda ekibine teklifini iletirken, transferde Avrupa'nın devleriyle yarışıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Steven Berghuis atağı! Avrupa'nın devleri de peşinde...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

Galatasaray, yeni bir kadro kurmak için harekete geçerken gündeme Steven Berghuis girdi. Ülkesinde Feyenoord forması giyen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun peşinde dev ekipler de bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Steven Berghuis atağı! Avrupa'nın devleri de peşinde...

Fotomaç'ın haberine göre; Sol ayağını kullanması dolayısıyla stilini Arjen Robben'e benzeyen yıldız futbolcu için 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlendi. Berghuis'a; Ajax ve PSV dışında Norwich ve Wolfsburg da talip oldu. Feyenoord'un, oyuncusunu iki ezeli rakibi Ajax ve PSV'ye göndermek istemediği belirtiliyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Steven Berghuis atağı! Avrupa'nın devleri de peşinde...

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Galatasaray, Berghuis'i 20 Temmuz'dan önce bitirmeyi hedefliyor. Berghuis şu anda Hollanda Milli Takımı ile EURO 2020 kadrosunda yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Steven Berghuis atağı! Avrupa'nın devleri de peşinde...

37 GOLE KATKI

Geçen sezon Feyenoord'da 41 maça çıkan Berghuis, 21 gol atıp, 16 asist yaptı. 2017'de Watford'dan Feyenoord'a 6.5 milyon euro'ya gelen 29 yaşındaki futbolcunun kontratı 2022'de bitiyor.

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