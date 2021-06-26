26 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Arda Turan'dan flaş beğeni! "Selçuk İnan, Feghouli ve Arda Turan olmamalı"

O hareketi olay oldu! Taraftarlar...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ve yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Arda Turan'ın sözleşmesi sona ermişti. Deneyimli yıldız sosyal medyada beğendiği paylaşımla gündeme geldi. Arda, kendisini takımda istemeyen bir taraftarın paylaştığı tweeti beğendi. Bu beğeni olay oldu. İşte detaylar... (GS haberleri)

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen ancak sözleşmesi haziran ayının başında sona eren Arda Turan buna rağmen takımla birlikte antrenmana çıkmıştı. Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak edilen Arda Turan'ın Twitter'da beğendiği bir tweet dikkat çekti.

Tecrübeli futbolcu, bir Twitter kullanıcısının "Galatasaray'da yeni sezonda Selçuk İnan (yardımcı antrenör), Feghouli ve Arda Turan kesinlikle olmamalı" yorumunu beğendi.

Arda Turan'ın beğenisi sosyal medyada Galatasaray taraftarının da dikkatini çekti. Bazı Galatasaray taraftarları Arda Turan'ı eleştirirken, bazı taraftarlar da Arda Turan'ın takımda kalması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Arda Turan, Galatasaray'la antrenmanlara çıkmasına rağmen henüz yeni sözleşme imzalamadı.

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