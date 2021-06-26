Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Edin Visca kapışması!
Spor Toto Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Fenerbahçe, flaş bir isim için yarışa girdi. Fenerbahçe’nin uzun süredir transfer etmek istediği, Başakşehir’in yıldız futbolcusu Edin Visca için Galatasaray devreye girdi. İşte olay transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
Geçen sezona damgasını vuran ve hâlâ yankıları devam eden, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki İrfan Can Kahveci yarışı, bu kez yerini bir başka büyük transfer operasyonuna bırakacak gibi görünüyor.
Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı, Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Edin Visca için Galatasaray devreye girdi.
Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Visca'nın maliyetini masaya yatırmak amacıyla, Sarı-Kırmızılı kulübün yeni yönetimi ile Başakşehir yetkilileri önümüzdeki hafta masaya oturacak.
Bu transfer girişimine karşın, kongre sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un nasıl bir karşı hamle yapacağı ise merak konusu.
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