25 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Gedson Fernandes ve Florentino Luis'den kötü haber!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Gedson Fernandes'in yanı sıra Florentino Luis için Benfica'dan kötü haber geldi. (GS spor haberleri)
Transferde önceliği orta sahaya Galatasaray, geçen sezon sarı-kırmızılı formayı giyen Gedson Fernandes'in yanı sıra Florentino Luis için nabız yoklaması yaptı. Sabah'ın haberine göre Benfica'nın kadrosunda yer alan iki isim için sportif direktör Rui Costa'ya güvenen Cimbom'a Portekiz'den kötü haber geldi. O Jogo gazetesi; Galatasaray'ın kiralık olarak iki ismi istediğini ancak Benfica'nın geçici transfere karşı olduğunu ileri sürdü. Cimbom'a kapıların kapatıldığı belirtilen haberde, Gedson ve Florentino'nun hazırlık kampında kendilerini gösterebilecekleri vurgulandı.
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