25 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Sergio Akieme transferinde Sporting Lizbon rakip oldu

Cimbom'a Akieme transferinde rakip!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki Sergio Akieme için harekete geçeceği öğrenildi. (GS spor haberleri)

Galatasaray'ın sezonu Almeria'da kiralık olarak tamamlayan Sergio Akieme için Galatasaray'ın Sporting ile çekiştiği iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre La Voz De Almeria gazetesi, sarı-kırmızılı kulübün, 23 yaşındaki sol bek için Barcelona'nın kapısını çalacağını yazdı. Sporting'in de bu transfer için istekli olduğu ve Barcelona'nın iki kulübün sunacağı teklifi değerlendireceği bildirildi.
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