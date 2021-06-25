25 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Kaan Ayhan'dan iyi haber geldi! Anlaşma tamamlandı ve...

G.Saray'a Kaan Ayhan müjdesi! Koray Günter gidince...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Galatasaray'da başkanlık seçiminin ve teknik direktör Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızı takım gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek olan yabancı kuralını da hedefleyerek milli futbolcu Kaan Ayhan'ı transfer etmek istiyor. Sarı kırmızılı takıma İtalyan basınından iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

İtalyan basınından Galatasaray'ı çok yakından ilgilendiren bir haber geldi. Takvim'in derlediği habere göre; Sassuolo'nun Verona'dan Koray Günter'i transfer etmek üzere olduğunu yazan gazeteler, imzaların atılması halinde Kaan Ayhan'ın takımdan ayrılacağını yazdı. Sarı- Kırmızılılar, milli futbolcu ile her konuda anlaşma sağlarken, Sassuolo ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

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