25 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Paulinho hamlesi! Fatih Terim onay verdi

Son dakika spor haberleri: Galatasaray gelecek sezon adına güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan Paulinho için resmi teklifte bulundu. İşte Brezilyalı futbolcuya sunulan sözleşme detayları... (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Paulinho hamlesi! Fatih Terim onay verdi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.06.2021

Transfer operasyonu için startı veren Galatasaray'da çok hareketli saatler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar bir süredir gündeminde olan Paulinho için ilk resmi adımı attı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Paulinho hamlesi! Fatih Terim onay verdi

32 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun menajeriyle görüşme yapan yönetim, Takvim'in haberine göre 3 yıllık sözleşme teklifini iletti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Paulinho hamlesi! Fatih Terim onay verdi

BONUS MADDELERİ DE ÖNERİLDİ
Alınan bilgilere göre Galatasaray yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret teklifi yaptı. Ayrıca teklifin içinde bazı bonus maddeleri de olduğu öğrenildi. Paulinho düşünmek için süre istedi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Paulinho hamlesi! Fatih Terim onay verdi

BARCELONA FORMASI GİYDİ
Fatih Terim'in transferi için onay verdiği Paulinho kısa süre önce Çin kulübü Guangzhou ile yollarını ayırdı. Sambacı, Tottenham ve Barcelona forması da giydi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Elmas'tan Terim'e transfer sözü! Elmas'tan Terim'e transfer sözü!
G.Saray'a Kaan Ayhan müjdesi! Koray Günter gidince... G.Saray'a Kaan Ayhan müjdesi! Koray Günter gidince...
Cimbom'a Akieme transferinde rakip! Cimbom'a Akieme transferinde rakip!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör