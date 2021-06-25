Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Paulinho hamlesi! Fatih Terim onay verdi
Son dakika spor haberleri: Galatasaray gelecek sezon adına güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan Paulinho için resmi teklifte bulundu. İşte Brezilyalı futbolcuya sunulan sözleşme detayları... (GS spor haberleri)
Transfer operasyonu için startı veren Galatasaray'da çok hareketli saatler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar bir süredir gündeminde olan Paulinho için ilk resmi adımı attı.
32 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun menajeriyle görüşme yapan yönetim, Takvim'in haberine göre 3 yıllık sözleşme teklifini iletti.
BONUS MADDELERİ DE ÖNERİLDİ
Alınan bilgilere göre Galatasaray yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret teklifi yaptı. Ayrıca teklifin içinde bazı bonus maddeleri de olduğu öğrenildi. Paulinho düşünmek için süre istedi.
BARCELONA FORMASI GİYDİ
Fatih Terim'in transferi için onay verdiği Paulinho kısa süre önce Çin kulübü Guangzhou ile yollarını ayırdı. Sambacı, Tottenham ve Barcelona forması da giydi.
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