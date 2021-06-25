Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Paulinho hamlesi! Fatih Terim onay verdi

BONUS MADDELERİ DE ÖNERİLDİ

Alınan bilgilere göre Galatasaray yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret teklifi yaptı. Ayrıca teklifin içinde bazı bonus maddeleri de olduğu öğrenildi. Paulinho düşünmek için süre istedi.