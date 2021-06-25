25 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Luyindama'ya Spartak Moskova talip oldu!

Luyindama'ya Rus talip! İşte önerilen rakam...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 Giriş Tarihi: 25.06.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da özellikle son sezonunda oldukça vasat bir performans sergileyen Luyindama için transfer teklifleri bekleyen sarı-kırmızılılara Rusya'dan sevindiren haber geldi. Spartak Moskova, Kongolu futbolcu için Galatasaray'a 4 milyon euro önerdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Burak Elmas yönetiminin önüne gelen ilk güzel haber Luyindama'dan oldu. Fotomaç'ın haberine göre Kongolu oyuncu için Galatasaray, Spartak Moskova ile görüşmelere başladı. Rusların ilk etapta 4 milyon euro önerdiği ama Galatasaray'ın bu rakamı az bulduğu ifade edildi. Ancak sözleşmesinin son yılında Luyindama için ya yeni sözleşme ya da satış opsiyonunu devreye sokmak zorunda olan Cimbom'un fiyatta düşebileceği de belirtiliyor.
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