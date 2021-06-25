25 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer adımlarını belirledi! Sergio Akieme, Steven Berghuis, Kostas Fortunis... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim bir araya geldi. İkili aralarında yaptıkları görüşmede transferi de ele aldı. Fatih Terim'in transfer listesine yeni isimler de dahil oldu. Sergio Akieme, Steven Berghuis, Kostas Fortunis gibi isimler Aslan'ın gündeminde yer alıyor. İşte detaylar... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer adımlarını belirledi! Sergio Akieme, Steven Berghuis, Kostas Fortunis... | GS haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da, transfer harekatı sürüyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in istediği bölgelere takviye çalışmalarına hemen başladı. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer adımlarını belirledi! Sergio Akieme, Steven Berghuis, Kostas Fortunis... | GS haberleri

HALİL AKBUNAR

Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar için Süper Lig devleri yarış halinde. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Halil Akbunar için nabız yokluyor. Yıldız futbolcunun Göztepe ile sözleşmesi devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer adımlarını belirledi! Sergio Akieme, Steven Berghuis, Kostas Fortunis... | GS haberleri

GEDSON FERNANDES

Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralanan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes için Benfica ile temasa geçti. Transfer için Fatih Terim, Rui Costa ile sık sık görüşüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer adımlarını belirledi! Sergio Akieme, Steven Berghuis, Kostas Fortunis... | GS haberleri

BERNARDO

Galatasaray, Saracchi'nin ardından sol bek arayışlarını sürdürüyor. Aslan listesine Brighton forması giyen Bernardo'yu ekledi. 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Graham Potter'ın sistemine adapte olamadığı için artık gözden çıkarıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer adımlarını belirledi! Sergio Akieme, Steven Berghuis, Kostas Fortunis... | GS haberleri

KOSTAS FORTUNIS

Kostas Fortunis, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyordu. Aslan, Olimpiyakos'un 7 milyon euro bonservis talep etmesi üzerine masadan kalktı. Yunan orta sahanın transferi rafa kalktı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer adımlarını belirledi! Sergio Akieme, Steven Berghuis, Kostas Fortunis... | GS haberleri

FLORENTINO LUIS

Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes için girişimler devam ederken, Rui Costa'nın daha önce de önerdiği Florentino Luis için girişimler başladı. Luis, bu sezon toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 262 dakika sahada kaldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer adımlarını belirledi! Sergio Akieme, Steven Berghuis, Kostas Fortunis... | GS haberleri

SEGIO AKIEME

Geçtiğimiz sezonu Almeira'da kiralık olarak tamamlayan Sergio Akieme, Galatasaray'ın gündemine geldi. İspanyol basını, sarı kırmızılı ekibin Akieme için Barcelona'nın kapısını çalacağını yazdı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer adımlarını belirledi! Sergio Akieme, Steven Berghuis, Kostas Fortunis... | GS haberleri

MERT ÇETİN

Roma'nın futbolcusu olan Mert Çetin, geçtiğimiz sezonu Hellas Verona'da geçirdi. Jose Mourinho'nun devraldığı Roma ile Mert Çetin'in kiralanması için girişimler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer adımlarını belirledi! Sergio Akieme, Steven Berghuis, Kostas Fortunis... | GS haberleri

STEVEN BERGHUIS

Galatasaray, Feyenoord forması giyen Steven Berghuis'i gündemine aldı. Daha önce Trabzonspor'un da gündemine gelen Hollandalı için girişimler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer adımlarını belirledi! Sergio Akieme, Steven Berghuis, Kostas Fortunis... | GS haberleri

PAULINHO

Galatasaray'da 10 numara bölgesi için transfer girişimleri sürüyor. 32 yaşındaki Brezilyalı Paulinho gündeme geldi. Futbolcunun menajeriyle görüşme yapan yönetim, 3 yıllık sözleşme teklifini iletti.

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