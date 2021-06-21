'Kaybedecek vaktimiz yok' demişti... İşte Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yapacağı projeler
5 aday arasından sıyrılarak Galatasaray'ın 38. başkanı olan Burak Elmas, 'Kaybedecek vaktimiz yok' diyerek mazbatasını almadan teknik direktör Fatih Terim'le devam edeceğini ve deneyimli teknik adamın takımın başında olacağını açıkladı. Gelir gelmez icraate başlayan Elmas, birçok vaatte de bulunmuştu. Peki yeni başkan Burak Elmas neler yapacak? İşte Elmas'ın yapacağı projeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın başına geçen Burak Elmas'ı önemli sorunlar bekliyor. Fatih Terim'i takımın başına koyarak işe koyulan Elmas'ın 287 milyon TL'si acil toplam 400 milyon TL'lik ödeme bekliyor. Ayrıca 20 Temmuz'da PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına kadar takımdaki eksiklerin giderilmesi gerekiyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Elmas'ın yarından itibaren hayata geçireceği işler:
-Ekibiyle birlikte 40 milyon dolarlık kasa kolaylığı sağlayacak.
-Futbol takımına Terim'in isteği doğrultusunda önemli transferler yapacak.
-Onyekuru'nun bonservisi alınacak.
-Gedson'un yeniden kiralanması için görüşmelere başlanacak.
-Kemerburgaz ve 11 bin kapasiteli kapalı basketbol salonu için çalışmalar start alacak.
-Stadın yeni isim sponsoru ile 10 yıllık anlaşma imzalanacak. Buradan 100 milyon dolarlık gelir bekleniyor.
PAF TAKIMDAN ZİRVEYE
23 yaşında PAF takımı sorumlusu olarak Galatasaray'a adım atan, 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Burak Elmas, 24 yıl sonra da Galatasaray'ın en değerli koltuğuna oturmayı başardı. Burak Elmas, son zamanların en genç Galatasaray başkanı oldu.
ARDA TURAN DÖNÜYOR
BURAK Elmas'ın seçimi kazanmasıyla Terim gibi Arda Turan'ın da kalması kesinleşti. Arda bu hafta Florya'da takımla çalışmalara başlayacak. Elmas yıldız futbolcuyla ilgili, "Arda önce futbolcu sonra başka görevlerde hem Galatasaray'ın bugününde hem de geleceğinde rol alacak" demişti.
DONK KURALA TAKILDI
TFF yeni sezonda yabancı sayısını 8+6 şeklinde sınırladı ve bu gelişmeden Ryan Donk olumsuz etkilendi. Savunmaya Alpaslan'ı alan Galatasaray'da yeni sezon planlarına şimdilik Donk dahil edilmedi. Anlaşması biten 35 yaşındaki Hollandalı, kendine takım aramaya başladı.
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