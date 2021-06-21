'Kaybedecek vaktimiz yok' demişti... İşte Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yapacağı projeler

Galatasaray'ın başına geçen Burak Elmas'ı önemli sorunlar bekliyor. Fatih Terim'i takımın başına koyarak işe koyulan Elmas'ın 287 milyon TL'si acil toplam 400 milyon TL'lik ödeme bekliyor. Ayrıca 20 Temmuz'da PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına kadar takımdaki eksiklerin giderilmesi gerekiyor.



Fotomaç'ın haberine göre; Elmas'ın yarından itibaren hayata geçireceği işler: