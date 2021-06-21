21 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

'Kaybedecek vaktimiz yok' demişti... İşte Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yapacağı projeler

5 aday arasından sıyrılarak Galatasaray'ın 38. başkanı olan Burak Elmas, 'Kaybedecek vaktimiz yok' diyerek mazbatasını almadan teknik direktör Fatih Terim'le devam edeceğini ve deneyimli teknik adamın takımın başında olacağını açıkladı. Gelir gelmez icraate başlayan Elmas, birçok vaatte de bulunmuştu. Peki yeni başkan Burak Elmas neler yapacak? İşte Elmas'ın yapacağı projeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'Kaybedecek vaktimiz yok' demişti... İşte Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yapacağı projeler
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

'ın başına geçen 'ı önemli sorunlar bekliyor. 'i takımın başına koyarak işe koyulan Elmas'ın 287 milyon TL'si acil toplam 400 milyon TL'lik ödeme bekliyor. Ayrıca 20 Temmuz'da PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına kadar takımdaki eksiklerin giderilmesi gerekiyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Elmas'ın yarından itibaren hayata geçireceği işler:

'Kaybedecek vaktimiz yok' demişti... İşte Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yapacağı projeler

-Ekibiyle birlikte 40 milyon dolarlık kasa kolaylığı sağlayacak.

'Kaybedecek vaktimiz yok' demişti... İşte Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yapacağı projeler

-Futbol takımına Terim'in isteği doğrultusunda önemli transferler yapacak.

'Kaybedecek vaktimiz yok' demişti... İşte Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yapacağı projeler

-'nun bonservisi alınacak.

'Kaybedecek vaktimiz yok' demişti... İşte Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yapacağı projeler

-'un yeniden kiralanması için görüşmelere başlanacak.

'Kaybedecek vaktimiz yok' demişti... İşte Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yapacağı projeler

- ve 11 bin kapasiteli kapalı basketbol salonu için çalışmalar start alacak.

'Kaybedecek vaktimiz yok' demişti... İşte Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yapacağı projeler

-Stadın yeni isim sponsoru ile 10 yıllık anlaşma imzalanacak. Buradan 100 milyon dolarlık gelir bekleniyor.

'Kaybedecek vaktimiz yok' demişti... İşte Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yapacağı projeler

PAF TAKIMDAN ZİRVEYE
23 yaşında sorumlusu olarak 'a adım atan, 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapan , 24 yıl sonra da Galatasaray'ın en değerli koltuğuna oturmayı başardı. Burak Elmas, son zamanların en genç Galatasaray başkanı oldu.

'Kaybedecek vaktimiz yok' demişti... İşte Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yapacağı projeler

ARDA TURAN DÖNÜYOR
'ın seçimi kazanmasıyla Terim gibi Arda Turan'ın da kalması kesinleşti. Arda bu hafta Florya'da takımla çalışmalara başlayacak. Elmas yıldız futbolcuyla ilgili, "Arda önce futbolcu sonra başka görevlerde hem 'ın bugününde hem de geleceğinde rol alacak" demişti.

'Kaybedecek vaktimiz yok' demişti... İşte Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yapacağı projeler

DONK KURALA TAKILDI
TFF yeni sezonda yabancı sayısını 8+6 şeklinde sınırladı ve bu gelişmeden Ryan Donk olumsuz etkilendi. Savunmaya Alpaslan'ı alan 'da yeni sezon planlarına şimdilik Donk dahil edilmedi. Anlaşması biten 35 yaşındaki Hollandalı, kendine takım aramaya başladı.

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