Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi! Takıma dönmüyor...
Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'da geçirmişti. Oradaki sözleşmesi sona eren Senegalli oyuncu, henüz İstanbul'a dönmedi. Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde golcü futbolcu hakkında kararını vermesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray yeni sezon öncesi başkan ve teknik direktör konusundaki belirsizliği ortadan kaldırırken, takımdan ayrılacak ve takımda kalacak futbolcularla ilgili de bekleyiş sürüyor...
Sarı kırmızılılarda kiralık sözleşmesi biten ve mukavelesi sona eren oyuncular kadrodan önemli bir kan kaybına yol açarken, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile el sıkışan Sarı-Kırmızılılar'ın başka takımlarda kiralık olarak forma giyen isimler için de yeni kararlar alması bekleniyor.
Bu isimlerden biri de Galatasaray'ın 2019 yılında 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Mbaye Diagne...
Gittiği takımlarda da disiplinsiz tavırlar sergileyen Diagne Club Brugge'de kadro dışı kalmış ve sahadaki performansından çok saha dışında yaşadığı olaylarla gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz sezonu İngiltere ekiplerinden West Bromwich'te kiralık olarak geçiren Senegalli golcü kiralık sözleşmesinin bitmesine ve satın alma opsiyonunun kullanılmamasına rağmen Türkiye'ye dönmezken, halen İngiltere'de olduğu ve burada bireysel çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Öte yandan Terim'in "dönsün" dediği yıldız oyuncunun bazı İngiliz takımlarıyla temas halinde olduğu bildirildi.
Diagne geçtiğimiz sezon West Brom formasıyla 16 maça çıkarken 3 gol 2 asist kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?