Sarı kırmızılılarda kiralık sözleşmesi biten ve mukavelesi sona eren oyuncular kadrodan önemli bir kan kaybına yol açarken, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile el sıkışan Sarı-Kırmızılılar'ın başka takımlarda kiralık olarak forma giyen isimler için de yeni kararlar alması bekleniyor.