25 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi! Takıma dönmüyor...

Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'da geçirmişti. Oradaki sözleşmesi sona eren Senegalli oyuncu, henüz İstanbul'a dönmedi. Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde golcü futbolcu hakkında kararını vermesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi! Takıma dönmüyor...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 Giriş Tarihi: 25.06.2021

Galatasaray yeni sezon öncesi başkan ve teknik direktör konusundaki belirsizliği ortadan kaldırırken, takımdan ayrılacak ve takımda kalacak futbolcularla ilgili de bekleyiş sürüyor...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi! Takıma dönmüyor...

Sarı kırmızılılarda kiralık sözleşmesi biten ve mukavelesi sona eren oyuncular kadrodan önemli bir kan kaybına yol açarken, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile el sıkışan Sarı-Kırmızılılar'ın başka takımlarda kiralık olarak forma giyen isimler için de yeni kararlar alması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi! Takıma dönmüyor...

Bu isimlerden biri de Galatasaray'ın 2019 yılında 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Mbaye Diagne...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi! Takıma dönmüyor...

Gerek performansı gerekse disiplinsiz davranışları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Diagne, önce Belçika ekibi Brugge'e ardından İngiltere ekiplerinden West Brom'a kiralık olarak gönderilmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi! Takıma dönmüyor...

Gittiği takımlarda da disiplinsiz tavırlar sergileyen Diagne Club Brugge'de kadro dışı kalmış ve sahadaki performansından çok saha dışında yaşadığı olaylarla gündeme gelmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi! Takıma dönmüyor...

Geçtiğimiz sezonu İngiltere ekiplerinden West Bromwich'te kiralık olarak geçiren Senegalli golcü kiralık sözleşmesinin bitmesine ve satın alma opsiyonunun kullanılmamasına rağmen Türkiye'ye dönmezken, halen İngiltere'de olduğu ve burada bireysel çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi! Takıma dönmüyor...

Öte yandan Terim'in "dönsün" dediği yıldız oyuncunun bazı İngiliz takımlarıyla temas halinde olduğu bildirildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi! Takıma dönmüyor...

Diagne geçtiğimiz sezon West Brom formasıyla 16 maça çıkarken 3 gol 2 asist kaydetti.

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