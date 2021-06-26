Galatasaray'dan ayrılan Marcelo Saracchi'nin yeni adresi Espanyol! Her konuda anlaşıldı
1.5 yıllık Galatasaray serüveni sona eren Marcelo Saracchi ile sarı-kırmızılı takım yola devam etmemişti. Leipzig'e geri dönen Uruguaylı yıldızın İspanya La Liga'nın yeni ekiplerinden Espanyol ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi. | Son dakika transfer haberleri
2020 Ocak'ta 1.5 sezonluğuna RB Leipzig'den kiralanan Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesi sona erdi. Sarı-kırmızılı takım Uruguaylı sol bekle yola devam etmeme kararı aldı.
La Liga 2'de şampiyon olan ve gelecek sezon La Liga'da yer alacak Espanyol'un 23 yaşındaki yıldız ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.
İspanyol basını görüşmelerin 3 ay sürdüğünü kaydederken, transferin kiralık olarak bittiği belirtildi. Saracchi'yle ayrıca Real Sociedad ve 2 İtalyan kulübünün de talip olduğu blgisi verildi.
Marcelo Saracchi bu sezon Galatasaray'da 3 kulvarda 29 maça çıktı ve 2 asistlik performans gösterdi.
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