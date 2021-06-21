Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer şov başlıyor! Halil Akbunar, Henry Onyekuru, Kaan Ayhan ve Alex Moreno...
Galatasaray'da seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte 38. başkan Burak Elmas oldu. Teknik direktör Fatih Terim'le yola devam edecek olan Elmas, deneyimli teknik adamın transfer raporu doğrultusunda hareket edecek. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar Halil Akbunar, Henry Onyekuru, Kaan Ayhan ve Alex Moreno için girişimlere başlarken; sözleşmeleri sona eren Arda Turan'la Ryan Donk'un durumu ise merak ediliyor. İşte son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Tarihi bir genel kurulun ardından Galatasaray'ın 38. başkanı olan Burak Elmas seçim öncesi verdiği sözleri hayata geçirmek için hemen kolları sıvadı. Elmas ilk olarak Fatih Terim'e imza attıracak. Ardından tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda transfer operasyonu için düğmeye basılacak.
PSV KARŞILAŞMASI ÇOK KRİTİK
Takvim'in haberine göre; Yaklaşık 1 ay sonra oynanacak olan kritik PSV Eindhoven maçına kadar eksiklerini tamamlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar ilk olarak acil ihtiyaç olarak bölgelere takviye yapmayı planlıyor.
MONACO İLE GÖRÜŞME YAPILDI
Listenin ilk sırasında Henry Onyekuru, Kaan Ayhan, Alex Moreno ve Halil Akbunar bulunuyor. Burak Elmas yönetimi seçim öncesi Onyekuru konusunda Monaco ile görüşme yapmıştı.
BETIS İLE MASAYA OTURULACAK
Fransız kulübünün opsiyon süresi dolmasına rağmen Sarı-Kırmızılılar'a transferde kolaylık sağlaması bekleniyor. Alex Moreno için de Real Betis kulübüyle hemen temas sağlanacak.
ARDA İLE 1 YIL DAHA
Cengiz yönetimi sözleşmesi sona eren Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile yeni sözleşme imzalamış ancak Arda Turan konusunda bir adım atılmamıştı. Fatih Terim'in Florya'ya dönmesinin ardından tecrübeli yıldızın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması bekleniyor. Arda Turan önümüzdeki sezonun sonunda ise futbol hayatını noktalayacak ve Fatih Terim'in ekibine dahil olacak. Yine sözleşmesi biten bir başka isim olan Emre Akbaba ile nikah tazelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız futbolcu geçen sezon kritik gollere imzasını atmıştı.
DONK'UN DURUMU BELİRSİZ
Alpaslan Öztürk takviyesinin ardından Ryan Donk'un takımda kalması zora girdi. Sözleşmesi biten tecrübeli yıldızla yolların ayrılabileceği belirtiliyor.
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