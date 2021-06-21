ARDA İLE 1 YIL DAHA

Cengiz yönetimi sözleşmesi sona eren Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile yeni sözleşme imzalamış ancak Arda Turan konusunda bir adım atılmamıştı. Fatih Terim'in Florya'ya dönmesinin ardından tecrübeli yıldızın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması bekleniyor. Arda Turan önümüzdeki sezonun sonunda ise futbol hayatını noktalayacak ve Fatih Terim'in ekibine dahil olacak. Yine sözleşmesi biten bir başka isim olan Emre Akbaba ile nikah tazelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız futbolcu geçen sezon kritik gollere imzasını atmıştı.