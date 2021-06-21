21 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer şov başlıyor! Halil Akbunar, Henry Onyekuru, Kaan Ayhan ve Alex Moreno...

Galatasaray'da seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte 38. başkan Burak Elmas oldu. Teknik direktör Fatih Terim'le yola devam edecek olan Elmas, deneyimli teknik adamın transfer raporu doğrultusunda hareket edecek. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar Halil Akbunar, Henry Onyekuru, Kaan Ayhan ve Alex Moreno için girişimlere başlarken; sözleşmeleri sona eren Arda Turan'la Ryan Donk'un durumu ise merak ediliyor. İşte son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer şov başlıyor! Halil Akbunar, Henry Onyekuru, Kaan Ayhan ve Alex Moreno...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Tarihi bir genel kurulun ardından 'ın 38. başkanı olan seçim öncesi verdiği sözleri hayata geçirmek için hemen kolları sıvadı. Elmas ilk olarak 'e imza attıracak. Ardından tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda transfer operasyonu için düğmeye basılacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer şov başlıyor! Halil Akbunar, Henry Onyekuru, Kaan Ayhan ve Alex Moreno...

PSV KARŞILAŞMASI ÇOK KRİTİK

Takvim'in haberine göre; Yaklaşık 1 ay sonra oynanacak olan kritik PSV Eindhoven maçına kadar eksiklerini tamamlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar ilk olarak acil ihtiyaç olarak bölgelere takviye yapmayı planlıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer şov başlıyor! Halil Akbunar, Henry Onyekuru, Kaan Ayhan ve Alex Moreno...

MONACO İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Listenin ilk sırasında , , ve bulunuyor. yönetimi seçim öncesi Onyekuru konusunda Monaco ile görüşme yapmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer şov başlıyor! Halil Akbunar, Henry Onyekuru, Kaan Ayhan ve Alex Moreno...

BETIS İLE MASAYA OTURULACAK

Fransız kulübünün opsiyon süresi dolmasına rağmen Sarı-Kırmızılılar'a transferde kolaylık sağlaması bekleniyor. için de Real Betis kulübüyle hemen temas sağlanacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer şov başlıyor! Halil Akbunar, Henry Onyekuru, Kaan Ayhan ve Alex Moreno...

ARDA İLE 1 YIL DAHA

Cengiz yönetimi sözleşmesi sona eren Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile yeni sözleşme imzalamış ancak konusunda bir adım atılmamıştı. 'in Florya'ya dönmesinin ardından tecrübeli yıldızın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması bekleniyor. Arda Turan önümüzdeki sezonun sonunda ise futbol hayatını noktalayacak ve Fatih Terim'in ekibine dahil olacak. Yine sözleşmesi biten bir başka isim olan Emre Akbaba ile nikah tazelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız futbolcu geçen sezon kritik gollere imzasını atmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer şov başlıyor! Halil Akbunar, Henry Onyekuru, Kaan Ayhan ve Alex Moreno...

DONK'UN DURUMU BELİRSİZ

Alpaslan Öztürk takviyesinin ardından 'un takımda kalması zora girdi. Sözleşmesi biten tecrübeli yıldızla yolların ayrılabileceği belirtiliyor.

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