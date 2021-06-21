Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas seçimi nasıl kazandı?
Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas oldu. Peki, 5 adayın yarıştığı seçimde son ana kadar Eşref Hamamcıoğlu'yla yarış içerisine giren Burak Elmas, nasıl seçimin galibi oldu? İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Adaylarla ne olursa olsun polemiğe girmedi. Sadece yapacakları üzerinden seçim çalışması yürüttü.
Geniş ve dinamik bir kadro ile çalıştı. Hazır sponsorluk anlaşmalarıyla diğer adayların önüne geçti.
Fatih Terim en güvendiği kişi olan avukatı Rezan Epözdemir'i listesine aldı. Tarafını açıkça belli etti.
Herkesle yakından ilgilendi, her zaman güler yüzle yaklaştı, kimseyi kırmadı. "İktidar için değil Galatasaray için adayım" diyerek birleşme çağrısını geri çevirdi.
Yaşının genç olmasıyla sosyal medyayı çok iyi kullandı. Taraftarların ve genç üyelerin gönlünü fethetti.
AİLE BOYU DESTEK
Burak Elmas'ın seçimi kazanmasında kayınpederi Faruk Süren kadar annesi Saniye Elmas ile babası Sezgin Elmas da büyük rol oynadı.
Galatasaray camiasının tanınmış ve sevilen bir isim olan Sezgin Elmas genel kurul üyelerini tek tek arayarak, yapılacak projeleri anlattı.
Ayrıca eşiyle birlikte sandıklar kapanana kadar çalışarak Elmas'a seçimi getiren gizli kahramanlardan birisi oldular.
ELMAS'IN EN'LERİ
-En az oyu (27) 1. sandıkta aldı.
-En çok oyu 28 ve 30. sandıkta aldı.
-28. sandıkta ilk kez öne geçti.
-19 sandıkta en çok oyu alan isim oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?