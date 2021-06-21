Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas seçimi nasıl kazandı?

ELMAS'IN EN'LERİ

-En az oyu (27) 1. sandıkta aldı.

-En çok oyu 28 ve 30. sandıkta aldı.

-28. sandıkta ilk kez öne geçti.

-19 sandıkta en çok oyu alan isim oldu.

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