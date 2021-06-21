21 Haziran 2021, Pazartesi

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Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas seçimi nasıl kazandı?

Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas oldu. Peki, 5 adayın yarıştığı seçimde son ana kadar Eşref Hamamcıoğlu'yla yarış içerisine giren Burak Elmas, nasıl seçimin galibi oldu? İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas seçimi nasıl kazandı?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Fotomaç'ın haberine göre; Adaylarla ne olursa olsun polemiğe girmedi. Sadece yapacakları üzerinden seçim çalışması yürüttü.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas seçimi nasıl kazandı?

Geniş ve dinamik bir kadro ile çalıştı. Hazır sponsorluk anlaşmalarıyla diğer adayların önüne geçti.
en güvendiği kişi olan avukatı Rezan Epözdemir'i listesine aldı. Tarafını açıkça belli etti.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas seçimi nasıl kazandı?

Herkesle yakından ilgilendi, her zaman güler yüzle yaklaştı, kimseyi kırmadı. "İktidar için değil için adayım" diyerek birleşme çağrısını geri çevirdi.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas seçimi nasıl kazandı?

Yaşının genç olmasıyla sosyal medyayı çok iyi kullandı. Taraftarların ve genç üyelerin gönlünü fethetti.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas seçimi nasıl kazandı?

AİLE BOYU DESTEK
'ın seçimi kazanmasında kayınpederi kadar annesi Saniye Elmas ile babası da büyük rol oynadı.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas seçimi nasıl kazandı?

camiasının tanınmış ve sevilen bir isim olan genel kurul üyelerini tek tek arayarak, yapılacak projeleri anlattı.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas seçimi nasıl kazandı?

Ayrıca eşiyle birlikte sandıklar kapanana kadar çalışarak Elmas'a seçimi getiren gizli kahramanlardan birisi oldular.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas seçimi nasıl kazandı?

ELMAS'IN EN'LERİ
-En az oyu (27) 1. sandıkta aldı.
-En çok oyu 28 ve 30. sandıkta aldı.
-28. sandıkta ilk kez öne geçti.
-19 sandıkta en çok oyu alan isim oldu.

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