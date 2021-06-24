Galatasaray'daki başkan ve teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinden sonra transfer için harekete geçildi. Eski yönetim zamanında Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılı takım, hücum hattına önemli bir takviye yaparak hem taraftarı heyecanlandırmak istiyor hem de bu bölgedeki eksikliği gidermek istiyor. Yeni başkan Burak Elmas, EURO 2020'de son 16'ya kalan Ukrayna'nın forveti Andriy Yarmolenko'yu gündemine alırken, son kararı ise teknik direktör Fatih Terim verecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)