24 Haziran 2021, Perşembe

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Galatasaray'dan Mert Çetin hamlesi! Yeni yabancı kuralı sonrası...

G.Saray'a yerli stoper! Yeni yabancı kuralı sonrası...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı sonrası yerli isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılı takım, bonservisi Roma'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Hellas Verona'da geçiren Mert Çetin'i gündemine aldı. 24 yaşındaki stoperin Verona ile 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi devam ederken, Cimbom iki İtalyan ekibiyle de görüşüp transferi bitirmek istiyor. İşte son detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

TFF yabancı sınırı uygulamasında değişikliğe gitmeyeceğini açıklayınca Galatasaray yerli stoperlere yöneldi.

Fotomaç'ın haberine göre; İlgilenilen oyuncuların başında Mert Çetin geliyor. Roma'nın Hellas Verona'ya kiraladığı 24 yaşındaki futbolcunun, alt ligde oynamaktan mutlu olmadığı ve ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

Sarı kırmızılılar Roma ve Verona'yla görüşerek sağ ve sol stoper oynayabilen Mert'in transferini bitirmeye çalışacak.

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