Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Feghouli gidiyor Adam Ounas geliyor! Görüşmelere başlandı
Transfer döneminde Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan Galatasaray, yeni başkanın belli olması ve teknik direktör Fatih Terim'in devam etmesi sonucunda gaza bastı. Sarı-kırmızılılar Trabzonspor maçından sonra ilk 11'e gidemeyen Sofiane Feghouli ile yüksek maliyeti sebebiyle yolları ayırmak isterken, yerine ise vatandaşı Adam Ounas'ı getirmek istiyor. Cimbom, Cezayirli yıldız isim için görüşmelere de başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Geçen sezon Sofiane Feghouli'nin performansından memnun kalmayan Galatasaray sağ kanada aradığı ismi İtalya'da buldu: Adam Ounas. Feghouli'nin vatandaşı olan Ounas'ın kulübü Napoli ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Geride kalan sezonu Crotone'de kiralık olarak tamamlayan 24 yaşındaki futbolcu, Serie A'da 22 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Sol ayağını iyi kullanan ve sağ açıkta oynayan Cezayirli oyuncuyu sarıkırmızılılar transfer listesinde üst sıralara yazdı.
PARA KAZANMAK İSTİYOR
Napoli ile temas kurmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Ounas için tüm şartları zorlayacak. Fransa pasaportuna da sahip Adam Ounas ayrıca Cezayir Milli Takımı'nda görev yapıyor.
Napoli 4 sene önce 12 milyon euro bonservis ödediği Ounas'ı Nice, Cagliari ve Cratone'ye kiralık yolladı. Bir yıl sözleşmesi kalan futbolcuyu bedelsiz göndermek istemeyen İtalyanların, Galatasaray ile ortak bir noktada buluşması bekleniyor.
İKİ SEZON KALDI
Bordeaux altyapısından yetişen Adam Ounas, Napoli'de iki sezon oynadıktan sonra önce Nice, ardından Cagliari ve olarak da Crotone kiraladı. Napoli, bu yaz transfer döneminde oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi planlıyor.
144 MAÇTA 24 GOL, 16 ASİST
Kariyeri boyunca 144 maça çıkan Cezayirli yıldız, 24 gol, 16 asiste imza attı ve sağ kanatta skorer bir kimlik ortaya koydu.
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