24 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti!

Ozan'dan Terim'e ziyaret!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Ozan Kabak, Florya'ya gelerek Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti. (GS spor haberleri)

A Milli Takım'ın başarılı stoperi Ozan Kabak, kariyer basamaklarını bir bir çıkmasında büyük pay sahibi olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti. Akşam antrenmanı öncesi Florya'ya gelen Ozan Kabak, Fatih Terim ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademimizin gururlarından biri olan, eski futbolcumuz Ozan Kabak, akşam antrenmanı öncesi teknik direktörümüz Fatih Terim'i ziyaret etti." denildi.

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