A Milli Takım'ın başarılı stoperi Ozan Kabak, kariyer basamaklarını bir bir çıkmasında büyük pay sahibi olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti. Akşam antrenmanı öncesi Florya'ya gelen Ozan Kabak, Fatih Terim ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademimizin gururlarından biri olan, eski futbolcumuz Ozan Kabak, akşam antrenmanı öncesi teknik direktörümüz Fatih Terim'i ziyaret etti." denildi.

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