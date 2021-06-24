Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti. Burada Elmas, çalışmalarını sürdüren teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. İkili fotoğraf karelerindeki güler yüzlü görüntüleriyle dikkat çekti. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldi. Yapılan görüşmelere Genel Kurul Üyesi Bahattin Demirbilek de eşlik etti. Sarı kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan fotoğraflarda, ikilinin güler yüzlü görünmesi dikkat çekti.

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