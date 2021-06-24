24 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Dinamo Bükreş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

G.Saray-Dinamo Bükreş maçı ne zaman ve hangi kanalda?
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.06.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başkan Burak Elmas, ilk olarak takımının başına Fatih Terim'i getirdi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan bu gelişmleerin ardından transferde de haraketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile oynanacak mücadele öncesi Romanya Ligi ekibi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçı yapacak. Peki Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeniden göreve başlamasıyla hazırlıklar hız kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak sarı-kırmızılılar, Florya'da yapılan antrenmanlarla çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına başlayacak olan Aslan, ilk provasını Romanya Ligi ekibi Dinamo Bükreş ile yapacak. Karşılaşma Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak.

GALATASARAY-DINAMO BÜKREŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Dinamo Bükreş'in karşı karşıya geleceği mücadele 27 Haziran Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Müsabaka GS TV ve Galatasaray youtube hesabından canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Mohamed'den Florya paylaşımı! Mohamed'den Florya paylaşımı!
Etebo'dan flaş hareket! Galatasaray... Etebo'dan flaş hareket! Galatasaray...
G.Saray Hollandalı yıldız için resmi teklif yaptı! G.Saray Hollandalı yıldız için resmi teklif yaptı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör