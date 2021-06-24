Galatasaray Dinamo Bükreş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başkan Burak Elmas, ilk olarak takımının başına Fatih Terim'i getirdi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan bu gelişmleerin ardından transferde de haraketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile oynanacak mücadele öncesi Romanya Ligi ekibi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçı yapacak. Peki Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeniden göreve başlamasıyla hazırlıklar hız kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak sarı-kırmızılılar, Florya'da yapılan antrenmanlarla çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına başlayacak olan Aslan, ilk provasını Romanya Ligi ekibi Dinamo Bükreş ile yapacak. Karşılaşma Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak.

GALATASARAY-DINAMO BÜKREŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Galatasaray ile Dinamo Bükreş'in karşı karşıya geleceği mücadele 27 Haziran Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Müsabaka GS TV ve Galatasaray youtube hesabından canlı yayınlanacak.



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