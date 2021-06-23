Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Xherdan Shaqiri bombası! Menajeriyle ilk temas kuruldu

Galatasaray'da seçim sürecinin bitmesinin ardından sarı-kırmızılıların 38. ve yeni başkanı resmen Burak Elmas oldu. Seçim öncesinde de teknik direktör Fatih Terim'le devam edeceğini söyleyen Burak Elmas, göreve gelir gelmez takımı deneyimli teknik adama emanet etmişti. Transfer döneminde Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı bedelsiz olarak kadrosuna katan, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le de sözleşme uzatan Cimbom, taraftarı havaya sokacak bir dünya yıldızı için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı takım EURO 2020'de ülkesi İsviçre adına forma giyen ve bonservisi Liverpool'da olan Xherdan Shaqiri'yi gündemine aldığı ve gerekli fedakarlığın yapılacağı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da taşlar yerine oturdu. Yönetim ve teknik heyetin belirlenmesinin ardından şimdi gözler transfere çevrildi. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarı için güçlü ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Başkan Burak Elmas'ın listesindeki bir numaralı ismin Xherdan Shaqiri olduğu öğrenildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Türkiye ile İsviçre arasındaki milli maçta oynadığı etkili futbol ve attığı 2 golle yıldızlaşan futbolcunun, kadroya katılması için ilk somut adım da atıldı.

RAKİPLER GÜÇLÜ

Shaqiri'nin menajeriyle temas kuruldu, şartları soruldu. Gelecek yanıta göre 29 yaşındaki oyuncu için Liverpool ile görüşülecek. Öte yandan İsviçre'nin Blick gazetesi de Shaqiri'nin yine transferin gözdeleri arasına girdiğini yazdı.