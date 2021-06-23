23 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Xherdan Shaqiri bombası! Menajeriyle ilk temas kuruldu

Galatasaray'da seçim sürecinin bitmesinin ardından sarı-kırmızılıların 38. ve yeni başkanı resmen Burak Elmas oldu. Seçim öncesinde de teknik direktör Fatih Terim'le devam edeceğini söyleyen Burak Elmas, göreve gelir gelmez takımı deneyimli teknik adama emanet etmişti. Transfer döneminde Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı bedelsiz olarak kadrosuna katan, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le de sözleşme uzatan Cimbom, taraftarı havaya sokacak bir dünya yıldızı için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı takım EURO 2020'de ülkesi İsviçre adına forma giyen ve bonservisi Liverpool'da olan Xherdan Shaqiri'yi gündemine aldığı ve gerekli fedakarlığın yapılacağı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Xherdan Shaqiri bombası! Menajeriyle ilk temas kuruldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Galatasaray'da taşlar yerine oturdu. Yönetim ve teknik heyetin belirlenmesinin ardından şimdi gözler transfere çevrildi. ve 'de başarı için güçlü ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Başkan 'ın listesindeki bir numaralı ismin Xherdan Shaqiri olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Xherdan Shaqiri bombası! Menajeriyle ilk temas kuruldu

Fotomaç'ın haberine göre; Türkiye ile İsviçre arasındaki milli maçta oynadığı etkili futbol ve attığı 2 golle yıldızlaşan futbolcunun, kadroya katılması için ilk somut adım da atıldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Xherdan Shaqiri bombası! Menajeriyle ilk temas kuruldu

RAKİPLER GÜÇLÜ
Shaqiri'nin menajeriyle temas kuruldu, şartları soruldu. Gelecek yanıta göre 29 yaşındaki oyuncu için Liverpool ile görüşülecek. Öte yandan İsviçre'nin Blick gazetesi de Shaqiri'nin yine transferin gözdeleri arasına girdiğini yazdı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Xherdan Shaqiri bombası! Menajeriyle ilk temas kuruldu

, ve 'nın da Shaqiri'yi yakından izlediği belirtilirken, oyuncunun adının Galatasaray'la da anıldığına yer verildi. Yeterince şans bulamaması nedeniyle Liverpool'dan ayrılabileceği de belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Xherdan Shaqiri bombası! Menajeriyle ilk temas kuruldu

, , Inter ve formaları giyen Xherdan Shaqiri'nin Liverpool ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. G.Saray satın alma opsiyonu ile birlikte öncelikle yıldız oyuncuyu kiralamak istiyor.

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