19 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Metin Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor? (GS haberleri)

Metin Öztürk kimdir?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

Son dakika haberleri... 'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Başkan adaylarından sosyal medyada en çok konuşulan, arama motorlarında araştırılan isimler arasında yer aldı. Metin Öztürk'ün serveti, kariyeri, ve Galatasaray'da aldığı görevler merak konusu oldu. Peki, Metin Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

'da seçim heyecanı yaşanıyor. başkan adayları arasında yer alırken, hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Metin Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

14 Mart 1961 tarihinde Şişli'de dünyaya gelen Metin Öztürk, İstanbul'da bulunan 'nın 30 yıl süreyle müdürlüğünü de yapmış olan 'ün oğludur. Metin Öztürk, yayıncılık ve reklam sektöründe faaliyet gösteren şirketleri yöneten bir iş insanıdır. ve İş İnsanları Derneği'nin 2015-2018 yılları arasında yöneticiliğini yaptı. Kulübün divan kuruluna 2019'da üye olmaya hak kazandı. 60 yaşındaki Öztürk evli ve 3 çocuk babasıdır. Metin Öztürk'ün bir oğlu ve iki kızı da Galatasaray'ın lisanslı sporcusudur. Öztürk'ün çocukları sarı-kırmızılı kulübe binicilik ve yelken alanında birçok kupa kazandırmıştır. Metin Öztürk ayrıca, İşletme Bölümü'nden mezundur. Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk, seçimde mor renkli pusulayla temsil edilecek.

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