Metin Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor? (GS haberleri)

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Başkan adaylarından Metin Öztürk sosyal medyada en çok konuşulan, arama motorlarında araştırılan isimler arasında yer aldı. Metin Öztürk'ün serveti, kariyeri, ve Galatasaray'da aldığı görevler merak konusu oldu. Peki, Metin Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. Metin Öztürk başkan adayları arasında yer alırken, hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Metin Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

14 Mart 1961 tarihinde Şişli'de dünyaya gelen Metin Öztürk, İstanbul'da bulunan Galatasaray Adası'nın 30 yıl süreyle müdürlüğünü de yapmış olan Süleyman Öztürk'ün oğludur. Metin Öztürk, yayıncılık ve reklam sektöründe faaliyet gösteren şirketleri yöneten bir iş insanıdır. Galatasaraylı yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin 2015-2018 yılları arasında yöneticiliğini yaptı. Kulübün divan kuruluna 2019'da üye olmaya hak kazandı. 60 yaşındaki Öztürk evli ve 3 çocuk babasıdır. Metin Öztürk'ün bir oğlu ve iki kızı da Galatasaray'ın lisanslı sporcusudur. Öztürk'ün çocukları sarı-kırmızılı kulübe binicilik ve yelken alanında birçok kupa kazandırmıştır. Metin Öztürk ayrıca, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezundur. Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk, seçimde mor renkli pusulayla temsil edilecek.

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