19 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Yiğit Şardan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor? (GS haberleri)

Yiğit Şardan kimdir?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

Son dakika Galatasaray haberleri... 'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Başkan adaylarından sosyal medyada en çok konuşulan, arama motorlarında araştırılan isimler arasında yer aldı. Yiğit Şardan'ın serveti, kariyeri, ve Galatasaray'da aldığı görevler merak konusu oldu. Peki, Yiğit Şardan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. başkan adayları arasında yer alırken, hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Yiğit Şardan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

YİĞİT ŞARDAN KİMDİR?

, 1 Mart 1963 yılında 'da dünyaya geldi. Türk iş insanı, spor yöneticisi ve eski basketbolcudur. başkanlık seçiminde aday oldu. İlkokulu 'de, ortaokulu Galatasaray Lisesinde, liseyi 'de, üniversiteyi ise 'nde okudu. 1983 yılında başladığı Güzel Sanatlar Reklamcılık A.Ş.'ne 1988 yılında ortak oldu ve o günden beri de yönetim kurulu üyeliği ve ajans başkanlığı görevini sürdürüyor. Bir dönem profesyonel basketbol oynayan Yiğit Şardan, millî takıma kadar yükseldi. Galatasaray'da ve dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı. Bir dönem 'da yöneticilik yaptı. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde 6. aday oldu.

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