Yiğit Şardan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor? (GS haberleri)
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Başkan adaylarından Yiğit Şardan sosyal medyada en çok konuşulan, arama motorlarında araştırılan isimler arasında yer aldı. Yiğit Şardan'ın serveti, kariyeri, ve Galatasaray'da aldığı görevler merak konusu oldu. Peki, Yiğit Şardan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?
Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. Yiğit Şardan başkan adayları arasında yer alırken, hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Yiğit Şardan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?
YİĞİT ŞARDAN KİMDİR?
Mehmet Yiğit Şardan, 1 Mart 1963 yılında Üsküdar'da dünyaya geldi. Türk iş insanı, spor yöneticisi ve eski basketbolcudur. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday oldu. İlkokulu Bursa Özel İnal Ertekin'de, ortaokulu Galatasaray Lisesinde, liseyi Robert Kolej'de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde okudu. 1983 yılında başladığı Güzel Sanatlar Reklamcılık A.Ş.'ne 1988 yılında ortak oldu ve o günden beri de yönetim kurulu üyeliği ve ajans başkanlığı görevini sürdürüyor. Bir dönem profesyonel basketbol oynayan Yiğit Şardan, millî takıma kadar yükseldi. Galatasaray'da Mehmet Cansun ve Adnan Polat dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı. Bir dönem Kasımpaşa'da yöneticilik yaptı. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde 6. aday oldu.
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