23 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı! Futbol ve basketbol şubeleri...

G.Saray'da görev dağılımı yapıldı! Futbol ve basketbol şubeleri...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika haberleri: Galatasaray'da geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen seçimi ile ekibinin kazanmasının ardından Elmas'ın listesinde yer alan isimlerin görevleri belli oldu. Sarı-kırmızılılarda futbol şubesinin başına , basketbol şubesinin başına ise getirildi. (Gs spor haberi)

'da görev dağılımı gerçekleşti. yönetiminde yer alan , Futboldan Sorumlu Yönetici olurken, Avukat de Hukuktan Sorumlu Yönetici oldu. Galatasaray'ın 2. Başkanı ise Polat Bengiserp oldu.

İŞTE YENİ GÖREV DAĞILIMI!

Sabah'ın haberine göre; ve Başkan Yardımcısı olurken Genel Sekreter, Hukuktan Sorumlu Yönetici, Işıtan Gün Futboldan Sorumlu Yönetici oldu.

ise Basketboldan Sorumlu Yönetici oldu.

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