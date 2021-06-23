Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen seçimi Burak Elmas ile ekibinin kazanmasının ardından Elmas'ın listesinde yer alan isimlerin görevleri belli oldu. Sarı-kırmızılılarda futbol şubesinin başına Işıtan Gün, basketbol şubesinin başına ise Reha Keskin getirildi. (Gs spor haberi)

Galatasaray'da görev dağılımı gerçekleşti. Burak Elmas yönetiminde yer alan Işıtan Gün, Futboldan Sorumlu Yönetici olurken, Avukat Rezan Epözdemir de Hukuktan Sorumlu Yönetici oldu. Galatasaray'ın 2. Başkanı ise Polat Bengiserp oldu.

İŞTE YENİ GÖREV DAĞILIMI!

Sabah'ın haberine göre; Remzi Sanver ve Bikem Kanık Başkan Yardımcısı olurken Köksal Ünlü Genel Sekreter, Rezap Epözdemir Hukuktan Sorumlu Yönetici, Işıtan Gün Futboldan Sorumlu Yönetici oldu.

Reha Keskin ise Basketboldan Sorumlu Yönetici oldu.

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